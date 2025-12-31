Llaryora suma 575 nuevos efectivos al Servicio Penitenciario en 2026

El gobernador Martín Llaryora confirmó el ingreso de 575 nuevos agentes al Servicio Penitenciario de Córdoba, un movimiento estratégico para fortalecer la seguridad en la provincia.

Desde el 1 de enero de 2026, 323 efectivos se incorporarán al sistema, y se sumarán 252 agentes adicionales a partir del 1 de marzo.

Compromiso con la Seguridad

«El trabajo en el Servicio Penitenciario exige valor y dedicación, ya que ustedes son quienes mantienen la seguridad de los cordobeses en entornos extremadamente complejos», destacó Llaryora durante un acto en la Escuela de Cadetes “Comodoro Salustiano Pérez Estévez”.

El gobernador subrayó que su administración está enfocada en mejorar las condiciones laborales del personal penitenciario y otorgarles el reconocimiento que merecen. «En Córdoba, estamos en una lucha firme contra el narcotráfico, y para ello es crucial fortalecer a quienes arriesgan su vida día a día», agregó.

Beneficios y Bonos para Efectivos

En un esfuerzo por reconocer el trabajo de los agentes, Llaryora anunció la entrega de dos bonos de 700 mil pesos en concepto de gastos adicionales de uniforme para un total de 3.813 efectivos, excluyendo a jefes y directores generales.

Además, se duplicará el Suplemento Particular, incrementando su valor en un 100% para aquellos que desempeñan tareas de guardia interna y externa, traslados o manejo de explosivos, entre otras funciones. Este complemento alcanzará 562.391,78 pesos en diciembre para 1.613 agentes.

Por otra parte, se implementará un bono extraordinario de 100 mil pesos para el personal con ingresos líquidos inferiores a 2.8 millones de pesos, beneficiando a 4.012 agentes del Servicio Penitenciario.