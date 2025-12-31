Los restaurantes de Buenos Aires más premiados en 2025

El cierre del año invita a reflexionar sobre los logros y cambios en la gastronomía argentina, un sector que ha sabido captar la atención internacional. En 2025, los restaurantes de Buenos Aires se destacaron en importantes premiaciones, consolidando su lugar en la escena global.

Un Año de Confirmaciones en la Guía Michelin

La Guía Michelin reafirmó su apuesta por la gastronomía local, ratificando en gran medida el mapa del año anterior, añadiendo solo un nuevo restaurante con estrella en Buenos Aires. Este comportamiento refleja un reconocimiento a la trayectoria y labor constante de ciertos establecimientos en lugar de cambios bruscos.

Reconocimiento Internacional: La Lista de los 50 Mejores

Dentro del prestigioso ranking de 50 Best, un solo restaurante argentino logró posicionarse entre los diez mejores, mientras que en la versión latinoamericana, el ascenso fue limitado. A pesar de las críticas, estos galardones funcionan como un barómetro del sector, atrayendo la mirada pública cada vez que se anuncian.

Restaurantes Argentinos que Triunfaron en 2025

Aramburu: Excelencia Culinaria Reconocida

Ubicado en el encantador pasaje del Correo en Recoleta, Aramburu consolidó su estatus como líder en la escena gastronómica al recibir dos estrellas Michelin. Con un menú de 18 pasos lleno de técnica y materia prima, además, ascendió en la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants, pasando del puesto 46 al 35.

Don Julio: El Rey de los Cortes

Don Julio se destacó en 2025 como el restaurante argentino más premiado, reafirmando su lugar en la cima con una nueva estrella Michelin. También fue el único en el top 10 de The World’s 50 Best Restaurants, y se mantuvo en el tercer lugar en la versión latinoamericana, reafirmando su estatus como el mejor lugar para carnes del mundo.

Trescha: Innovando en el Fine Dining

Comandado por Tomás Treschanski, Trescha recibió una estrella Michelin y se posicionó en el puesto 36 de Latin America’s 50 Best Restaurants, destacándose por su propuesta técnica y su clara identidad en el fine dining porteño.

Crizia: Un Debut Estelar

El restaurante Crizia, liderado por Gabriel Oggero, tuvo un año destacado al conseguir su primera estrella Michelin y debutar en Latin America’s 50 Best en el puesto 40, centrándose en productos marinos del país.

Otros Proyectos que Marcaron el Ritmo en 2025

El 2025 también trajo consigo nuevos rostros en la gastronomía de Buenos Aires. Ácido, ubicado en Chacarita, brilló al recibir el Bib Gourmand y el premio al Joven Chef. Además, restaurantes como Niño Gordo y El Preferido de Palermo mostraron avances significativos en el ranking, demostrando la capacidad de la cocina porteña para competir en el ámbito internacional.

Nuevas Estrellas en el Firmamento Gastronómico

La lista de reconocimientos no se limitó a los grandes premios. Cierres de año como los de Elena y Hermanos también recibieron menciones destacadas en el ranking de World’s 101 Best Steak Restaurants. Con una ampliación de las recomendaciones, la Guía Michelin incluyó nuevos nombres que reflejan la diversidad y riqueza de la gastronomía porteña.