Lo abandonaron encerrado mientras hacían compras

Dramático rescate en Pilar: Policía salva a niño atrapado en camioneta bajo el sol

Un niño de tan solo 2 años fue rescatado de una camioneta en un shopping de Pilar, donde había quedado solo y desprotegido en un día de intenso calor. La intervención de un oficial fue crucial para su salvamento.

El incidente ocurrió el martes, pero los detalles fueron revelados recién el miércoles. El pequeño había sido dejado dentro del vehículo mientras su familia realizaba compras, y fue detectado por transeúntes que notaron su llanto y el estado de agitación en que se encontraba.

Un llamado de alerta y la intervención policial

Los testigos, preocupados, dieron la voz de alarma al personal de seguridad del centro comercial, el cual intentó comunicarse con los responsables del menor a través de anuncios por altavoces. Sin embargo, no obtuvieron respuesta inmediata.

Acción inmediata para rescatar al niño

En un contexto de creciente preocupación, un sargento del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que estaba realizando servicios adicionales en el área, decidió actuar rápidamente. Al observar al niño en la camioneta Renault Oroch, que presentaba ventanillas cerradas bajo temperaturas que alcanzaron los 37 grados, el oficial rompió el vidrio trasero izquierdo para liberar al menor.

Un rescate emotivo

El niño, visiblemente asustado y sudoroso, fue extraído del vehículo consciente. “Vení, vení con la Policía”, le dijo el sargento para tranquilizarlo y ganarse su confianza.

Consecuencias del encierro

Se supo más tarde que el pequeño había estado atrapado durante al menos 20 a 30 minutos en condiciones inseguras. Una vez rescatado, recibió asistencia médica en el lugar y fue ubicado en la caja de la camioneta del oficial.

Aparece la familia

Posteriormente, la abuela del niño, una mujer de 45 años, se presentó y ofreció una insólita justificación por la demora: argumentó que se había retrasado más de lo esperado haciendo compras.

Investigación en curso