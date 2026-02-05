José Castillo: “No se pueden pagar estos vencimientos solo acumulando reservas”

Los recientes pagos de deuda han vuelto a resaltar la fragilidad financiera de Argentina, un tema que preocupa a economistas y ciudadanos por igual. ¿Cuáles son las implicaciones de esta situación y cómo se afronta un panorama tan complicado?

Los recientes pagos de deuda han devuelto el foco sobre la fragilidad financiera de Argentina. Según el economista José Castillo, el desafío no radica solo en los vencimientos a corto plazo, sino en la montaña acumulada de pagos que enfrenta el país este año.

“Argentina tiene una montaña de vencimientos”, aseveró en una entrevista con Canal E. Castillo mencionó que “el pago más significativo en enero fue de 4.200 millones a acreedores privados, haciendo que el pago de 800 millones al Fondo Monetario Internacional parezca menor, aunque sigue siendo considerable”.

Un Esquema Inviable

El economista enfatiza que el modelo actual no es sostenible: “El Estado argentino no puede cubrir esta montaña de vencimientos simplemente acumulando reservas”. A pesar de la necesidad de fortalecer el Banco Central, sostiene que “no basta con acumular dólares para saldar todas las obligaciones”.

Afrontando la Deuda con Estrategias Adicionales

Ante esta realidad, el Gobierno sigue apostando por la reestructuración de la deuda. Sin embargo, Castillo plantea una pregunta crucial: “¿De dónde se obtendrán los dólares necesarios?”.

En meses recientes, los pagos se han sostenido gracias a mecanismos extraordinarios y a la intervención de actores externos. “Los últimos pagos fueron logros de ingeniería financiera respaldados por el gobierno de Estados Unidos”, explicó.

El Obstáculo del Riesgo País

La opción de recurrir a los mercados internacionales se ve obstaculizada por un elevado riesgo país. Castillo indica que “es complicado mantenerlo por debajo de los 500 puntos”. Agrega que la inestabilidad se manifiesta: “Podemos estar en 499 hoy y saltar a 504 mañana”.

Desconfianza y Señales Contradictorias

Castillo también analiza el incremento del riesgo país, atribuyéndolo a múltiples factores. “Hay un conjunto de elementos”, resumió. En primera instancia, el contexto internacional, luego, la historia local de desconfianza, y finalmente, la conducta interna evitable.

“No te hagas goles en contra”, explicó, señalando que el revuelo en torno a la medición de la inflación no ayuda a la percepción externa. “Desde afuera, la reacción es clara: otro escándalo más en Argentina”, lo que frena decisiones de inversión.

Finalmente, Castillo advierte que el discurso oficial, que afirma “no necesitamos ir a los mercados”, resulta contradictorio en un contexto donde la realidad indica lo contrario.