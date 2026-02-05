El oficialismo enfrenta la urgencia de sancionar la Reforma Laboral en extraordinarias

La Reforma Laboral en Tiempos Complicados: Dudas y Desafíos en el Congreso

La propuesta de Reforma Laboral enfrenta un camino complicado en el Senado, generando incertidumbre sobre su aprobación definitiva antes del cierre del período extraordinario.

A medida que se aproxima la sesión del Senado programada para este miércoles, las dudas sobre la reforma laboral crecen. El oficialismo enfrenta presiones temporales que dificultan la posibilidad de sancionar la ley en el corto plazo, lo que provoca resistencia tanto en la oposición como en algunos aliados.

Tiempos Ajustados y Estrategias Inciertas

Desde el bloque de La Libertad Avanza, se reconoce que los plazos no juegan a favor de sus planes, aunque aún no se ha definido una estrategia concreta. “Hay que esperar que llegue el proyecto y ver cómo se adapta”, confesó un representante del partido.

Un Calendario Complejo

Las dudas en torno a los tiempos surgen debido a aspectos fundamentales del calendario legislativo. El período extraordinario concluye el 27 de febrero, y según el reglamento, los proyectos deben dictaminarse en comisiones «hasta diez días antes de la culminación» de ese período. De este modo, el plazo para firmar el despacho de la comisión se establece para el 17 de febrero, que coincide con el feriado de carnaval.

Riesgo de Demoras en Diputados

El Senado tiene como objetivo sesionar el miércoles 11. Si La Libertad Avanza logra los votos necesarios, la norma podría ser aprobada esa misma noche. Sin embargo, el texto modificado necesitará ser enviado a la Cámara Baja, lo que puede demorar de uno a dos días. Si el proceso se agiliza, las comisiones de Presupuesto y Trabajo podrían reunirse el 13 de febrero, aunque la comisión de Trabajo aún no está conformada.

Críticas sobre la Urgencia del Debate

La urgencia en la discusión ha generado críticas dentro de la oposición. Un legislador expresó que “sería un mamarracho, pero ya no sorprende”. Además, se especula que el Ejecutivo podría extender el período extraordinario hasta el 28 de febrero, permitiendo más tiempo para dictaminar.

Negociaciones en Marcha

Aún hay negociaciones abiertas con los gobernadores respecto al capítulo impositivo de la reforma, que plantea una reducción en las alícuotas de Ganancias para empresas, lo que impactará en la recaudación provincial. Este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá la última palabra sobre el avance de estas negociaciones.

Diferencias en Enfoques Legislativos

El manejo de los plazos ha llevado al oficialismo a replantear su estrategia en Diputados. Originalmente, se había pensado en discutir la Reforma Laboral junto al Régimen Penal Juvenil en una sola sesión, pero ahora se ha decidido priorizar el segundo tema tras un reciente crimen que generó conmoción.

Un Proyecto que ya Tiene Consenso