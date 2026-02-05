Elon Musk en la mira en Francia tras la incautación de X por delitos digitales

Las oficinas de la red social X han sido objeto de un operativo judicial en París por supuestos delitos digitales, mientras Elon Musk denuncia una persecución política.

La Fiscalía de París llevó a cabo un allanamiento en la sede de X en la capital francesa en el marco de una investigación por la difusión de contenidos sexuales relacionados con menores y otros delitos digitales graves.

Operativo con Apoyo Internacional

Este operativo, respaldado por Europol, forma parte de una causa abierta en enero de 2025. Incluyó incautaciones de documentos y entrevistas a directivos clave de la empresa, incluido Elon Musk, su propietario.

Investigación en Curso

La Unidad de Ciberdelitos de la fiscalía comunicó los avances de la investigación a través de X, aunque su cuenta fue desactivada poco después, como reportó Todo Noticias. A partir de ahora, los comunicados oficiales se publicarán en plataformas como LinkedIn e Instagram.

Delitos Bajo la Lupa

La investigación comenzó a raíz de advertencias de un legislador francés sobre sesgos algorítmicos y la extracción indebida de datos en X. A medida que el caso avanzaba, se amplió el foco hacia delitos más severos, incluyendo la posible circulación de material sexual ilegal con menores, negaciones de crímenes de lesa humanidad y manipulaciones en sistemas automatizados de datos.

Declaraciones y Reacciones

La Fiscalía ha citado a declarar a varios ejecutivos de la compañía para el 20 de abril, incluyendo a la ex-CEO Linda Yaccarino. Sin embargo, Musk ya había desestimado colaborar, calificando el caso de «políticamente motivado» y advirtiendo un impacto en la libertad de expresión.

X Responde a las Acusaciones

Tras el allanamiento, X rechazó las acusaciones, definiendo el operativo como un «teatro policial» y sosteniendo que la investigación «distorsiona la ley francesa para avanzar una agenda política». Reiteraron que todas las acusaciones carecen de fundamento.

La Voz de Musk

Elon Musk no se quedó atrás, y calificó la investigación como un «ataque político», sugiriendo que las autoridades deberían centrar sus esfuerzos en perseguir a delincuentes sexuales en lugar de empresas tecnológicas.

Un Contexto de Presión

Este desarrollo judicial tiene lugar en un periodo de alta presión sobre X y su chatbot de inteligencia artificial, Grok, que ha sido criticado por facilitar la creación de imágenes falseadas. A pesar de los esfuerzos de la empresa por desactivar esas funciones, recientes informes sugieren que el problema persiste.

Paralelamente, la red social está atravesando importantes cambios internos tras la adquisición de xAI por parte de SpaceX, creando un entorno de gran tensión con múltiples causas judiciales y un escrutinio creciente en Europa.