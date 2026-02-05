Racing Toma una Nueva Ruta Tras la Salida de Nardoni

La Academia resuelve no buscar un nuevo mediocampista después de concretar la transferencia de Juan Ignacio Nardoni, asegurando que confían en sus alternativas internas.

Con la salida inminente de Juan Ignacio Nardoni a Grêmio, Racing Club ha tomado una decisión audaz. La dirigencia, junto con el cuerpo técnico, optó por no buscar refuerzos en el mercado de fichajes y en cambio, reorganizará su mediocampo utilizando los jugadores ya disponibles en el plantel.

Transferencia Oficial: Nardoni se Despide de la Academia

El acuerdo por Nardoni se cerró en ocho millones de dólares, más otros dos millones por objetivos a cumplir. Mientras tanto, el volante de 23 años sigue entrenando con el equipo, aguardando la conclusión de los trámites necesarios para oficializar su nuevo destino en Brasil.

Estrategia en el Mediocampo: Sin Nardoni, Pero con Opciones en Racing

Durante la reciente derrota ante Tigre, el entrenador Gustavo Costas implementó un nuevo esquema 3-4-3. Integró a Bruno Zuculini en el mediocampo, acompañándolo de Matko Miljevic, con el propósito de aportar un perfil más defensivo y equilibrar el juego del equipo. Esta elección podría ser una pista sobre la nueva formación que Racing presentará sin Nardoni.

Jugadores Clave en el Reemplazo

A pesar de la salida del mediocampista, el club confía en su línea de alternativas. Entre los nombres disponibles se destacan Santiago Sosa, Alan Forneris, Matías Zaracho, Adrián Fernández, Baltasar Rodríguez, además de Zuculini y Miljevic. Esta variedad de talentos se convierte en la apuesta de Racing para afrontar lo que viene sin el jugador que ha sido una pieza clave en su mediocampo.