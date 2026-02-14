Lo que se Necesita para un Nuevo Aumento, según el Gobierno de EE.UU.

¿La Regulación Cripto en EE.UU. Acelera la Recuperación del Mercado?

La discusión sobre la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos está tomando fuerza y podría transformar la estabilidad del mercado digital.

14.02.2026 • 07:35hs • Mundo cripto

La posible aprobación del proyecto de ley CLARITY sobre la estructuración de las criptomonedas podría reactivar la confianza en el sector, según el secretario del Tesoro de EE.UU. Tras la recesión actual, Scott Bessent subrayó que el estancamiento legislativo ha afectado negativamente a la industria cripto.

La Urgencia de una Regulación Clarificadora

Bessent comentó en una entrevista con CNBC que «la falta de avances regulatorios solo incrementa la incertidumbre». Este marco volátil ha llevado a los inversores a ser más cautelosos ante la fluctuación de precios.

Una Luz en la Oscuridad: La Ley CLARITY

Durante su intervención, Bessent expresó que una legislación actualizada podría calmar el mercado. «En medio de estas caídas históricas, una mayor claridad sobre la ley ayudaría a establecer un rumbo más firme», aseguró.

El Debate Político y su Impacto en el Sector Cripto

El funcionario también insinuó que las perspectivas de consenso podrían complicarse si los demócratas toman la Cámara, lo que podría dilatar los avances en la regulación deseada.

Críticas a la Postura de Coinbase

Bessent no dudó en criticar al CEO de Coinbase, Brian Armstrong, quien ha frenado su apoyo al proyecto de ley CLARITY. El secretario del Tesoro argumentó que la falta de un marco legal claro afecta la viabilidad de las criptomonedas en el sistema financiero estadounidense.

Estas declaraciones se producen justo antes de una reunión programada en la Casa Blanca entre representantes del sector cripto y bancos, que busca abordar el conflicto actual.

Destrabar el Conflicto: Una Oportunidad Crítica

El encuentro en la Casa Blanca se presenta como una oportunidad clave para resolver el estancamiento del proyecto legislativo. Lo que se decida en esta reunión podría tener un impacto considerable en el mercado, particularmente en el desarrollo de stablecoins.

Tensiones entre la Banca Tradicional y el Ecosistema Cripto

Uno de los temas candentes es la posibilidad de que las fintech ofrezcan rendimientos a sus usuarios mediante stablecoins, así como el acceso a los sistemas de pago de la Reserva Federal. La propuesta de «cuentas maestras limitadas» ha generado fricciones entre la banca tradicional y el sector cripto.

Si se logran acuerdos, el Comité Bancario del Senado podría reactivar la discusión de la Ley CLARITY, un tema crucial para el futuro de las criptomonedas en EE.UU. La resolución de este conflicto no solo definirá el marco regulatorio, sino también el ritmo de innovación y competitividad de la industria.