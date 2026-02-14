Horarios del show de Bad Bunny en River: ¿Cuándo comienza hoy, 14 de febrero?

Título: Bad Bunny llega a Buenos Aires: todo lo que necesitas saber para el show de esta noche
Bajada: El fenómeno de la música urbana, Bad Bunny, se presenta esta noche en el icónico estadio de River Plate. Descubrí los horarios y recomendaciones para disfrutar de una velada inolvidable.
Bad Bunny ha aterrizado en Argentina con gran expectativa. Este sábado 14 de febrero, el astro del reguetón ofrecerá su segundo show en el estadio River Plate, en el marco de su aclamada gira “Debí tirar más fotos World Tour”.
Horarios del recital de Bad Bunny hoy, 14 de febrero
Las puertas del estadio abrirán sus accesos a las 16:00 horas, y los primeros artistas comenzarán a presentarse a partir de las 19:00 horas.
El artista puertorriqueño se espera que suba al escenario a las 21:00 horas, regalando a sus fanáticos un espectáculo lleno de energía que se anticipa desde hace meses.
Ingreso al estadio: consejos para este sábado
Para facilitar el acceso, se recomienda que los asistentes se dirijan a la entrada correspondiente según su ubicación en el recinto.
Este sistema está diseñado para minimizar las filas y garantizar que todos ocupen su lugar antes del inicio del espectáculo principal.
Entradas y accesos:
Campo trasero: Ingreso por Av. Libertador y Campos Salles.
Plateas Belgrano, campo delantero Stage B y plateas Centenario: Acceso por Av. Libertador y Udaondo.
Campo delantero Stage A, Los Vecinos, plateas San Martín y Sívori: Entrar por Av. Alcorta y Monroe.