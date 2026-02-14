sábado, febrero 14, 2026
InicioNoticias destacadasHorarios del show de Bad Bunny en River: ¿Cuándo comienza hoy, 14...
Noticias destacadas

Horarios del show de Bad Bunny en River: ¿Cuándo comienza hoy, 14 de febrero?

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
3

Título: Bad Bunny llega a Buenos Aires: todo lo que necesitas saber para el show de esta noche

Bajada: El fenómeno de la música urbana, Bad Bunny, se presenta esta noche en el icónico estadio de River Plate. Descubrí los horarios y recomendaciones para disfrutar de una velada inolvidable.

Bad Bunny ha aterrizado en Argentina con gran expectativa. Este sábado 14 de febrero, el astro del reguetón ofrecerá su segundo show en el estadio River Plate, en el marco de su aclamada gira “Debí tirar más fotos World Tour”.

Horarios del recital de Bad Bunny hoy, 14 de febrero

Las puertas del estadio abrirán sus accesos a las 16:00 horas, y los primeros artistas comenzarán a presentarse a partir de las 19:00 horas.

El artista puertorriqueño se espera que suba al escenario a las 21:00 horas, regalando a sus fanáticos un espectáculo lleno de energía que se anticipa desde hace meses.

Bad Bunny en River: los horarios del show

Bad Bunny en River: los horarios del show
Instagram

Ingreso al estadio: consejos para este sábado

Para facilitar el acceso, se recomienda que los asistentes se dirijan a la entrada correspondiente según su ubicación en el recinto.

Este sistema está diseñado para minimizar las filas y garantizar que todos ocupen su lugar antes del inicio del espectáculo principal.

Entradas y accesos:

Campo trasero: Ingreso por Av. Libertador y Campos Salles.

Plateas Belgrano, campo delantero Stage B y plateas Centenario: Acceso por Av. Libertador y Udaondo.

Campo delantero Stage A, Los Vecinos, plateas San Martín y Sívori: Entrar por Av. Alcorta y Monroe.

Bad Bunny en River: por dónde se ingresa

Bad Bunny en River: por dónde se ingresa
Artículo anterior
Lo que se Necesita para un Nuevo Aumento, según el Gobierno de EE.UU.
Artículo siguiente
Rubio en Múnich: ‘Europa y EE.UU. existimos juntos’, pero critica la migración y a la ONU
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments