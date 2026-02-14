Rubio en Múnich: ‘Europa y EE.UU. existimos juntos’, pero critica la migración y a la ONU

En un potente discurso durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., enfatizó la importancia de la alianza entre Europa y Estados Unidos, advirtiendo sobre los peligros que enfrentan ambos continentes si no se fortalecen sus lazos.

Desafíos en la Alianza Transatlántica

Rubio aseguró que el futuro de Europa es crucial para Estados Unidos, destacando que ambos “existimos juntos”. Sin embargo, criticó las políticas energéticas y migratorias de administraciones anteriores, que, a su juicio, han empobrecido a los ciudadanos y amenazado su futuro.

Críticas a la ONU y Llamado a la Reformulación de Políticas

Rubio cuestionó el papel de la ONU en la resolución de conflictos y subrayó la necesidad urgente de reformar esta y otras instituciones internacionales, para que sean efectivas en la actualidad.

Un Mensaje de Unidad y Renovación

La Conferencia, que reúne a líderes globales y expertos en seguridad, sirve de plataforma para discutir las crecientes tensiones entre EE.UU. y Europa. En este contexto, el secretario de Estado alentó a los aliados europeos a unirse en la acción: “Queremos una Europa fuerte que no dependa de la debilidad.”

Reconstrucción de la Alianza Histórica

En su discurso, Rubio reflexionó sobre la “ilusión peligrosa” del mundo sin fronteras tras la caída del Muro de Berlín, afirmando que ha sido una lección costosa. Criticó la externalización de la soberanía y las decisiones políticas que han llevado a un aumento de la migración masiva, planteando que Europa y EE.UU. deben trabajar juntos para reconstruir sus economías y sociedades.

Seguridad Fronteriza y Nacionalismo

El secretario de Estado hizo hincapié en que la seguridad de las fronteras es vital para la soberanía y estabilidad de Occidente. Destacó que el control migratorio no es un acto de xenofobia, sino una necesidad para proteger la cohesión social.

Una Alianza para el Siglo XXI

Rubio cerró su discurso reiterando la necesidad de una Europa fuerte, capaz de defenderse y enfrentar los desafíos globales. El mensaje fue claro: “No estamos interesados en ser los cuidadores del decline de Occidente.”

Recepción y Análisis Crítico

El discurso fue bien recibido por los asistentes, quienes vieron en él un intento de sanar los rifts creados por las políticas pasadas. Sin embargo, las diferencias sobre asuntos como el cambio climático, la globalización y la migración siguen presentes, lo que resalta la complejidad de la relación transatlántica.