Tragedia: Joven de 20 años pierde la vida

Un trágico suceso sacudió el inicio del fin de semana largo de Carnaval, cuando un chico de 20 años perdió la vida en un choque frontal en la ruta 2, cerca de Castelli, camino a Mar del Plata.

Este sábado, en las cercanías del kilómetro 191, se registraron largas colas de vehículos debido al fatal accidente que conmocionó a la región.

Detalles del Accidente: Un Choque Fatal

El joven, identificado como Sebastián Traverso, conducía su Ford EcoSport gris en dirección a la Capital Federal cuando, por motivos aún no esclarecidos, perdió el control. El vehículo chocó de frente contra una camioneta Hilux del mismo color que se dirigía hacia la Costa Atlántica.

Atención de Emergencia y Consecuencias del Choque

A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Castelli, los médicos confirmaron su fallecimiento en el acto, lo que dejó sin opciones a los profesionales de la salud. En la camioneta Hilux viajaban un hombre de 55 años y una mujer de 47, ambos oriundos de Luján, quienes también fueron evacuados al mismo hospital con diversas lesiones.

Investigación en Curso para Determinar las Causas

El lugar del accidente fue atendido por personal sanitario, Bomberos de Castelli y ambulancias de Autopistas Buenos Aires Sociedad Anónima (Aubasa). En paralelo, la Fiscalía de Castelli ha iniciado una investigación bajo el cargo de homicidio culposo para esclarecer las circunstancias del choque.

Condiciones en el Momento del Accidente

Inicialmente, se informó que las condiciones climáticas y la del camino eran óptimas, lo que ha llevado a las autoridades a considerar que el accidente podría haber sido resultado de una maniobra errónea o un desperfecto mecánico en el vehículo del joven conductor.