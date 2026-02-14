Se Pronostica una Ligera Baja en la Inflación de CABA: ‘Una Pequeña Desaceleración’

La economista Florencia Iragui ha presentado cifras preocupantes sobre la inflación de los alimentos en Argentina, que han alcanzado un promedio del 2,4% en las últimas cuatro semanas. Este incremento destaca la persistencia de la crisis económica que afecta a muchos hogares.

Análisis de la Inflación de Alimentos

Según los datos recientes proporcionados por la economista, la inflación en alimentos continúa en ascenso, reflejando los desafíos económicos actuales. Este aumento del 2,4% deja en evidencia la creciente presión sobre el presupuesto familiar y la necesidad de un análisis más profundo sobre las causas de esta situación.

Impacto en los Hogares Argentinos

La inflación en alimentos no solo afecta a los precios en los supermercados, sino que también repercute en la calidad de vida de las familias. Con la constante escalada de precios, muchos consumidores se ven obligados a ajustar sus hábitos de consumo y a priorizar productos básicos.

Perspectivas Futuras

A medida que el Gobierno busca implementar políticas para frenar esta tendencia, la mirada de los economistas se centra en cómo estas medidas impactarán a corto y mediano plazo. La incertidumbre en el mercado alimentario plantea más interrogantes sobre la sostenibilidad de los ingresos y el poder adquisitivo de la población.