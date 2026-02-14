Un Año de $LIBRA: Millones en Juego, Silencio Desconcertante y Más Preguntas que Respuestas

El Enigma de $LIBRA: ¿Un Proyecto Innovador o Solo un Espejismo?

En el Día de San Valentín de 2025, Javier Milei compartió un mensaje en su cuenta de X que desató una serie de controversias. ¿Qué hay detrás de la criptomoneda $LIBRA y cuáles son las implicancias de su abrupto ascenso y caída?

El Inicio del Fenómeno $LIBRA Entre las 18:38 y 19:01, Javier Milei recibió un mensaje proveniente de Dallas que contenía un misterioso código de 44 caracteres, clave para adquirir la recién lanzada criptomoneda $LIBRA. Aunque en entrevistas posteriores aseguró haberlo encontrado en Internet, el hecho es que ese código no estaba disponible públicamente. Esto sugiere que alguien se lo pasó. A las 19:01:22, Milei lo compartió en su cuenta, acompañado de un mensaje sobre un proyecto de financiamiento para empresas argentinas. Lo que siguió fue un frenesí de trading: la criptomoneda se disparó, llevando a algunos anónimos a ganar hasta 8 millones de dólares, mientras otros perdieron considerablemente en esta montaña rusa.

La Silencio del Gobierno y las Denuncias de Estafa A pesar del interés público, el Gobierno se ha mantenido en silencio. Desde la Casa Rosada, han evitado brindar explicaciones sobre un proyecto que culminó en denuncias por posible estafa que hoy está siendo investigada en Comodoro Py y en Estados Unidos. En entrevistas, Milei ha ofrecido datos vagos, sin mayor claridad sobre si realmente había un plan concreto para financiar empresas argentinas.

El Equipo Detrás de $LIBRA: Conexiones y Ambiciones El proyecto $LIBRA fue impulsado por Hayden Mark Davis, un joven empresario norteamericano con experiencia en Web3 y criptomonedas. Davis llegó a Argentina siguiendo a dos lobbistas cercanos a Milei, y juntos exploraron la posibilidad de establecer un banco de criptomonedas para atraer inversión digital en proyectos locales. El primer acuerdo significativo ocurrió en julio de 2024, cuando Davis, junto con sus asociados, se reunió con Milei en Casa Rosada para hablar sobre innovaciones en el sector público.

El Gran Espectáculo de Cube y su Colapso En septiembre de 2024, Cube, la compañía de Davis, organizó un extravagante evento en Puerto Madero, lo que reflejó su intención de posicionarse fuertemente en el mercado argentino. Sin embargo, el plan de establecer un banco de criptomonedas se vio truncado. El anuncio de un acuerdo para llevar la innovación blockchain al sector público en octubre de 2024 fue el último intento de legitimar el proyecto, pero nunca se proporcionaron detalles claros.

El Desenlace de la Burbuja La explosión inicial de $LIBRA no duró. En menos de 40 minutos, su precio, que inicialmente había subido, se desplomó abruptamente después de que las redes se inundaron de rumores sobre un posible hackeo de Milei. A pesar de sus intentos de minimizar su participación en el escándalo, el daño estaba hecho. La semana posterior al colapso trajo denuncias en la justicia, pero el proceso ha sido lento, con numerosas quejas por falta de atención a las demandas de los afectados.