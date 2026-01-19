Lo Último sobre un Posible Paso por Nuestro País

La Esperanza Vuelve: Rolling Stones Podrían Anunciar Shows en Argentina

Los seguidores de los Rolling Stones están recibiendo una noticia alentadora tras la reciente suspensión de la gira mundial de la banda por razones de salud. La posibilidad de ver nuevamente a Mick Jagger y compañía sobre el escenario podría hacerse realidad.

Según la periodista Alison Boshoff del Daily Mail, la emblemática banda está considerando un nuevo enfoque que les permitiría realizar shows menos exigentes. Este innovador plan contempla la posibilidad de realizar residencias en dos o tres ciudades, lo cual disminuiría el desgaste físico asociado a las giras tradicionales.

Residencias: Una Opción Promisoria

Este formato permitiría a Keith Richards, Mick Jagger y Ron Wood atender la demanda de sus fanáticos sin comprometer su bienestar. Una de las residencias mencionadas en los rumores se llevaría a cabo en Argentina, similar a la exitosa serie de conciertos de Coldplay en 2022 en el Estadio River Plate.

Una Nueva Era para los Rolling Stones

La editora Boshoff aclaró que aunque la banda ha realizado giras épicas y lucrativas en el pasado, es probable que estas ya sean cosa del pasado. La reciente cancelación de su gira europea para promocionar un nuevo álbum dejó entrever un cambio de planificación.

“Los Rolling Stones están proyectando tres mini residencias para este verano (invierno en Argentina): una en el Reino Unido, otra en EE. UU. y una más en nuestro país, donde cuentan con una fiel y numerosa base de seguidores. La idea es trabajar una semana y descansar durante dos entre conciertos”, explicó la periodista.

Ejemplos de Éxito en el Formato de Residencias

No es la primera vez que artistas de gran renombre optan por esta modalidad de conciertos. Aunque usualmente las grandes estrellas eligen lugares como Las Vegas o Nueva York, el reciente éxito de Coldplay demostró que Argentina puede ser un escenario clave para este tipo de eventos.

Desafíos y Expectativas

El formato propuesto facilitaría la inclusión de Richards, quien enfrenta problemas de artrosis que complican su participación en giras convencionales. Mientras tanto, en Estados Unidos se discute la posibilidad de realizar un show en el Sphere de Las Vegas, aunque los altos costos de producción están generando dudas sobre su viabilidad.