El buque chino de BYD aterriza en Argentina con capacidad para 7,000 autos híbridos y eléctricos

La automotriz china BYD marca un hito en el mercado argentino con la llegada de su primer gran envío de vehículos eléctricos. Este paso es crucial en el contexto actual de transición hacia la movilidad sustentable en el país.

El BYD Changzhou, un buque insignia de la compañía china, atracó el domingo en el puerto de Zárate tras ingresar por el canal de Punta Indio. La nave, que llegó cargada con vehículos híbridos y eléctricos, aborda una gran oportunidad: importar un total de 50.000 vehículos sin pagar el arancel del 35% habilitado por el Gobierno, según la Agencia DIB.

Un Envío Estratégico y Controversial

Este cargamento se realiza en un marco de tensiones políticas, destacándose los intercambios entre el ministro de Economía Luis Caputo y el diputado Miguel Ángel Pichetto sobre el impacto en la industria nacional.

El Changzhou es uno de los ocho barcos de BYD, con capacidad para transportar hasta 7.000 vehículos. Esto permite a la empresa optimizar sus costos logísticos y ofrecer precios más competitivos. La marca anunció que brindará más detalles sobre este evento a través de un encuentro programado para mañana a las 13 horas.

BYD y Su Revolución en Argentina

Con este envío, BYD da inicio a su estrategia de expansión masiva en Argentina, en un contexto de creciente debat sobre la electrificación del transporte. Este movimiento marca un antes y un después en el mercado local, que comenzará a experimentar la llegada de autos eléctricos en volumen significativo.

La Dominancia de BYD en Sudamérica

A nivel regional, BYD ya ostenta una posición líder en Sudamérica, produciendo automóviles y ómnibus eléctricos en Brasil, y destacándose en las ventas en Chile y Uruguay. En mayo, un buque gemelo al Changzhou llevó 5.500 unidades al puerto de Suape en Brasil.

¿Quién es BYD?

Fundada en 1995 en Shenzhen por Wang Chuanfu, BYD comenzó su camino en la manufactura de baterías recargables antes de dar el salto a la industria automotriz en 2003. Desde entonces, se ha convertido en un pilar fundamental en la transición hacia la movilidad eléctrica a nivel global, superando incluso a Tesla en ventas de vehículos eléctricos en 2025.

La marca también ha enfrentado distintos desafíos, incluyendo las políticas arancelarias de Estados Unidos, pero sigue creciendo en mercados como el sudeste asiático, Oriente Medio y Europa.