Evacúan barrio en riesgo de nuevos deslizamientos

La situación en Comodoro Rivadavia se torna crítica debido a un reciente deslizamiento de tierra que ha llevado a la evacuación de numerosas familias. La alerta por riesgo geológico se ha intensificado, afectando a los ciudadanos más vulnerables.

En las últimas horas, tras el deslizamiento que obligó a evacuar a más de 90 familias en el cerro Hermitte, se declaró la emergencia geológica en la ciudad de Chubut. La medida adicional incluye la evacuación del barrio Médanos, un área con elevado riesgo de deslizamientos. Las autoridades han informado de daños estructurales en cerca de 200 hogares.

Deslizamientos Impactan Comunidades

Los barrios Sismográfica y El Marquesado se encontraban entre los más afectados por el colapso ocurrido durante la madrugada del domingo. El fenómeno se desencadenó alrededor de la medianoche, provocando un corte de luz que dejó a los vecinos en la oscuridad mientras el terreno cedía.

Daños Severos a las Viviendas

Los testimonios de los afectados revelan que muchas viviendas han sufrido daños estructurales graves, con grietas profundas que han comprometido la integridad de sus cimientos, incluso dejando algunas de ellas inhabitables.

Prevención y Evaluación Constante

Ante el hallazgo de «movimientos activos del suelo y fisuras visibles», se determinó que los residentes del barrio Médanos debían evacuar urgentemente. Actualmente, las familias evacuadas están siendo alojadas en centros de atención temporal, como el Hotel Deportivo, reabierto para ofrecer refugio seguro.

Vulnerabilidad Geológica en Médanos

Expertos han catalogado el barrio Médanos como una zona de «alta vulnerabilidad geológica», dado su historial de deslizamientos. La decisión de evacuación fue una medida preventiva necesaria.

Acciones del Gobierno Local

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia ha declarado el Estado de Emergencia Geológica y Urbanística en las áreas afectadas. Esta ordenanza establece un plazo inicial de 90 días para que el gobierno municipal implemente medidas que mitiguen los riesgos.

Un Llamado a la Prevención

El intendente Othar Macharashvili consideró la situación una “catástrofe”, aunque destacó que la rápida acción de prevención evitó pérdidas humanas. “Estamos comprometidos a proteger a nuestros vecinos, mantendremos el perímetro cerrado por al menos 48 horas para salvaguardar vidas y bienes”, declaró en conferencia de prensa.

Advertencias Ignoradas

Un informe técnico de hace más de 20 años ya había advertido sobre la peligrosidad de construir en el barrio Sismográfica. El análisis, realizado por el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), subrayaba que las condiciones geológicas de la zona representaban un alto riesgo para futuras construcciones.

Investigación sobre Condiciones Geológicas

El estudio, solicitado por la Municipalidad, señalaba que el área se asienta sobre materiales inestables y está sujeta a erosión. Este contexto ha incrementado significativamente el riesgo de colapsos y hundimientos, como se ha evidenciado recientemente.