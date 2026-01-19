Terror: Hombre tortura y asesina la mascota de su pareja

La ciudad de Esquel se encuentra consternada tras el rescate de una perra y sus seis cachorros, víctimas de un brutal caso de maltrato animal que las autoridades califican como el más grave registrado en la localidad.

El descubrimiento de este desafortunado episodio ocurrió durante un operativo policial destinado a abordar un caso de violencia de género en el barrio Ceferino. La alarma fue activada por una mujer que, al ser interrogada, reveló el horror que había vivido: su pareja había torturado y asesinado a su perra, colgándola y causándole múltiples heridas mientras seguía con vida.

Rescate de una Madre y Sus Cachorros

Ante la gravedad de la situación, la doctora Cecilia Bagnato, perteneciente a la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra Animales, ordenó un allanamiento inmediato. Esta acción permitió la liberación de una segunda perra y de seis cachorros de tan solo seis días de vida, que se hallaban en condiciones deplorables.

Condiciones Críticas del Grupo Rescatado

Según Patricia Giacobone, responsable de la Dirección de Fauna Urbana, la madre presentaba un estado crítico de desnutrición, carecía de agua y alimento, y mostraba evidentes signos de miedo. Los cachorros, ahora bajo custodia municipal, reciben alimentación especializada y vitaminas para asegurar su recuperación.

Próximos Pasos para la Recuperación

El principal objetivo es estabilizar a la madre y sus cachorros. Una vez que logren recuperar su salud, se llevará a cabo el proceso de castración y se buscarán adoptantes responsables para garantizar su bienestar futuro.

El Llamado a la Acción de las Autoridades

Giacobone subrayó que, en virtud de la Ley 14346, es difícil obtener penas de prisión efectiva para quienes cometen estos delitos. Sin embargo, destacó la importancia de que la comunidad denuncie cualquier caso de maltrato animal ante la Fiscalía o en las oficinas municipales, para que estos actos no queden impunes.

Consejos para Realizar Denuncias

Desde el municipio se recomienda que quienes deseen denunciar acompañen sus presentaciones con pruebas fotográficas o materiales. Contar con evidencias concretas es crucial para que la justicia pueda actuar de manera efectiva y evitar conflictos vecinales infundados.