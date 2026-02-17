Look Mum No Computer será el representante del Reino Unido en Eurovisión 2026

Look Mum No Computer, el innovador y carismático creador de contenido, ha sido elegido para representar al Reino Unido en el concurso musical de Eurovision que se celebrará en Viena en mayo. Conocido por su enfoque experimental, este artista tiene a sus espaldas una impresionante trayectoria en la plataforma de YouTube.

Sam Battle, el verdadero nombre detrás de Look Mum No Computer, lanzó su canal en 2016 y, desde entonces, ha cautivado a millones con sus más de 85 millones de visualizaciones y un seguimiento de 1.4 millones de suscriptores. Un fanático confeso de Eurovision, Battle se mostró entusiasmado con esta oportunidad: «Es un honor absoluto y tengo la intención de aprovechar al máximo esta experiencia única».

Una Trayectoria Singular en la Música

Desde sus inicios en 2014 como vocalista de la banda de indie rock Zibra, la carrera de Battle ha estado marcada por la originalidad. Zibra participó en el festival Glastonbury en 2015 gracias a BBC Introducing, lo que catapultó a Battle al mundo de la música.

Su estilo distintivo se ve reflejado en su pasión por crear instrumentos electrónicos poco convencionales, como órganos de juguetes y bicicletas sintetizadoras. Esta creatividad ha resonado con sus seguidores, quienes aprecian su enfoque innovador y su habilidad para fusionar tecnología y música.

Expectativas para Eurovision 2026

Aún se desconoce la canción que interpretará en el evento de Austria, pero Battle ha prometido traer todo su talento y visión para deslumbrar al público. «Estoy ansioso por mostrar al mundo lo que hemos creado y espero que Eurovision esté listo para ser sorprendido», afirmó en una reciente declaración.

Kalpna Patel-Knight, responsable de entretenimiento de la BBC, expresó su entusiasmo por la elección de Battle. «Su visión audaz y su estilo de actuación electrizante lo convierten en un artista inolvidable que hará orgullo al Reino Unido en el escenario internacional», comentó.

Sin duda, Look Mum No Computer se está preparando para dejar una huella imborrable en Eurovision, llevando consigo la frescura y la originalidad que lo caracterizan.