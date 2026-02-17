Transformación en la Costa: El impacto del increíble fin de semana de carnaval

Mar del Plata Estalla de Turistas: Un Carnaval Histórico para la Ciudad

Este fin de semana de Carnaval, Mar del Plata vivió una explosión de turismo sin precedentes, desbordando su infraestructura y llenando sus calles y playas de visitantes deseosos de disfrutar de la temporada estival.

María Fe se prepara para un día de playa: reposera, su equipo de mate y agua para su inseparable perro, Bencho. Sin embargo, lo que debería ser una rutina se convierte en una aventura inesperada. Este fin de semana, cada uno de los tres ascensores del edificio donde vive funcionaba a toda capacidad, reflejando un fenómeno que, según ella, “no se había visto durante toda la temporada”. Así comenzó un Carnaval que revitalizó el turismo en la ciudad.

Un Crecimiento Turístico Sorprendente

Según el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), la ciudad registró un aumento del 17% en el flujo de turistas en comparación con el mismo fin de semana del año pasado. Entre el jueves 12 y el domingo 15 de febrero, Mar del Plata recibió a 232.989 visitantes, lo que contrasta fuertemente con los niveles de ocupación en el resto de la temporada, que hasta ahora habían sido más cautelosos.

Un Carnaval que Potencia las Vacaciones

La celebración de Carnaval este año no solo trajo una avalancha de personas, sino que se convirtió en un catalizador para el turismo local. En 2025, las fechas de carnaval se extendieron a marzo, lo que generó un respiro en una temporada que suele ser considerada reducida. Este año, sin embargo, la festividad funcionó como un impulso en pleno febrero, con casi un cuarto de millón de turistas transitando por la ciudad.

Impacto Económico en el Sector Gastronómico

La gastronomía local también se benefició de este incremento en el turismo. Restaurantes y bares vieron un aumento en las reservas, especialmente con la coincidencia de San Valentín, lo que permitió que muchos establecieran filas de espera por primera vez en la temporada. “Fue un fin de semana excepcional, la combinación de Carnaval y el Día de los Enamorados atrajo a multitudes», compartió Jorge Olsen, propietario de un reconocido local gastronómico.

Perspectivas Futuras

A pesar del frenético movimiento turístico, la ciudad de Mar del Plata continúa adelante sin bajar la persiana. A medida que la temporada se desacelera, la cartelera teatral seguirá activa y se mantendrán eventos musicales y festivales hasta finales de mes, asegurando que los visitantes que elijan disfrutar de la costa aún tengan mucho por hacer.

Sin lugar a dudas, este Carnaval no solo reavivó la esperanza del sector turístico, sino que también reafirmó la relevancia de Mar del Plata como un destino turístico sólido y atractivo, que sigue oleando a lo largo del verano.