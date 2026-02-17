Un pueblo de 120 habitantes renace como tesoro medieval tras el terremoto en Italia

Descubre Santo Stefano di Sessanio: el encantador pueblo renacido en los Abruzos

Situado en la majestuosa vertiente de L’Aquila del Gran Sasso, Santo Stefano di Sessanio es un pequeño pueblo de Italia que cobra vida gracias al turismo. Aquí, la historia se entrelaza con la belleza natural y la hospitalidad de sus habitantes.

Un pueblo con historia a 1.250 metros de altitud Tras sufrir una severa despoblación en la segunda mitad del siglo XX, Santo Stefano di Sessanio ha vuelto a atraer visitantes que buscan explorar sus callejuelas tranquilas y las hermosas casas de piedra caliza. Este lugar no solo destaca por su historia, sino también por su entorno natural que invita a los viajeros a sumergirse en la calma de la región.

Riquezas naturales y culturales El pueblo forma parte del Parque Nacional del Gran Sasso, conocido por sus impresionantes montañas y valles. Considerado la puerta sur al parque, ofrece a los amantes del senderismo una base ideal para explorar la naturaleza.

Un legado de los Médici Santo Stefano di Sessanio tiene sus raíces en los siglos XI y XII, siendo un punto neurálgico del poder de la familia Médici a partir del siglo XVI. Durante esta época, el pueblo prosperó gracias a la producción de lana, que se enviaba a Florencia, marcando un capítulo de esplendor económico.

Patrimonio arquitectónico La historia de Santo Stefano se refleja en su arquitectura. Con apenas 120 habitantes, el pueblo alberga la Torre Medicea, un majestuoso torreón que data del siglo XIV. Aunque sufrió daños severos en el terremoto de 2009, fue restaurado con esmero y reabrió sus puertas al público en 2021, simbolizando la resiliencia del lugar.

Explorando el corazón del pueblo En el centro histórico, la Piazza Medicea ofrece un respiro cultural, donde los visitantes pueden admirar la pequeña iglesia de las Anime Sante, dedicada a la Virgen del Monte Carmelo. Muy cerca, el Museo Terre della Baronia invita a conocer más sobre la historia y tradiciones de la región, enfatizando su legado pastoral.

Revitalización a través del turismo En un intento por revertir la despoblación, el pueblo lanzó iniciativas para atraer nuevos residentes. Sin embargo, el verdadero impulso vino con el «albergo diffuso», un innovador concepto de alojamiento que utiliza las casas vacías del pueblo, ofreciendo una experiencia única que preserva la identidad local.

Un hotel con carácter El proyecto del albergo diffuso fue llevado a cabo por el empresario italo-suizo Daniele Kihlgren, quien transformó las antiguas viviendas en acogedoras habitaciones, manteniendo la esencia histórica del lugar. Cada rincón del hotel se entrelaza con la rica historia de Santo Stefano, ofreciendo una experiencia auténtica a los visitantes.