Minerva Casero: de Broadway a la Calle Corrientes

¡El Musical de "Anastasia" Llega a Buenos Aires: La Nueva Estrella del Teatro!

La mágica historia de "Anastasia", la entrañable película animada que ha cautivado a generaciones, se transforma en musical y llegará al escenario del Teatro Astral el 5 de mayo. Con una protagonista que se prepara para deslumbrar, esta producción promete ser un evento imperdible en la cartelera porteña.

Una Historia Conocida y Querida La trama sigue a la última hija sobreviviente de la familia real rusa mientras se embarca en una aventura para reunirse con su abuela, enfrentándose a peligros y desafíos. La cinta, que obtuvo dos nominaciones al Oscar por su música, fue dirigida por Don Bluth, conocido por otros clásicos animados.

De Broadway a Buenos Aires La adaptación musical, creada por el talentoso Terrence McNally, ganador de seis premios Tony, hará su debut argentino en el Teatro Astral. La joven actriz Minerva Casero, quien ha brillado en producciones locales, será la encargada de interpretar a la carismática Anastasia.

Preparativos de Alto Vuelo Casero acaba de regresar de un intensivo entrenamiento en Nueva York, donde perfeccionó canto, danza y actuación junto a artistas de renombre provenientes de éxitos de Broadway como «Hamilton» y «Wicked». Este riguroso proceso de formación, que incluyó siete horas diarias de clases, ha elevado sus expectativas hacia el escenario porteño.

El Desgarro y el Encanto de Nueva York Minerva, de 26 años, se sumergió en la atmósfera teatral neoyorquina, relatando cómo esta experiencia transformó su percepción de la ciudad. «La mística de estar ahí, en un ambiente tan mágico como el de Broadway, realmente conquistó mi corazón», confiesa la artista. Durante su estadía, pudo disfrutar de varios musicales, destacando el vibrante «Buena Vista Social Club».

Desafíos y Expectativas en el Escenario Pronto, Minerva comenzará ensayos para el musical, enfrentando la emoción y la presión de interpretar un papel central. «El mayor desafío será sostener el nivel de intensidad y emoción que implica actuar en vivo», comenta sobre su nueva aventura teatral. Aunque tiene un bagaje en actuación, asegura que nunca ha compartido un escenario con este tipo de exigencias.

El Apoyo Familiar: Un Pilar Fundamental Proveniente de una familia de artistas, Minerva expresa cómo el apoyo de sus seres queridos ha sido crucial en su trayectoria. «Mis familiares están muy emocionados por este nuevo proyecto, especialmente mi hermana, quien me acompañó a Nueva York», revela. La mezcla de nervios y entusiasmo marca un nuevo capítulo en su carrera, y ella está lista para asumirlo con todo.

Una experiencia única espera a todos los amantes del teatro en Buenos Aires con el estreno de "Anastasia". Con la voz y el talento de Minerva Casero, esta producción traerá de regreso la magia de una historia que sigue tocando corazones. No te la pierdas.