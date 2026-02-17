Paro del 19 de febrero: Impacto en el transporte público de Buenos Aires y el Conurbano

La jornada del 19 de febrero traerá consigo un paro general que afectará gravemente al transporte público en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Esta medida, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), coincide con el debatido proyecto de Reforma Laboral en la Cámara de Diputados.

El Consejo Directivo de la CGT ha confirmado una huelga nacional de 24 horas en respuesta a la reforma que, según los sindicatos, amenaza derechos laborales. Este será el cuarto paro general durante la actual gestión presidencial y se llevará a cabo en todo el país.

Impacto en el Transporte Público

El transporte metropolitano quedará totalmente paralizado debido a la adhesión de gremios ferroviarios, como la Unión Ferroviaria y La Fraternidad, que representan a los trabajadores de varias líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las líneas afectadas incluyen Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza.

Subtes y Colectivos sin Servicio

El servicio de subtes y el Premetro también se verán interrumpidos en Buenos Aires, ya que los sindicatos que agrupan a sus trabajadores se suman a la protesta. En cuanto a los colectivos, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmará su adhesión, lo que significa que muchas líneas urbanas y suburbanas no funcionarán, o lo harán con limitaciones.

Transporte Aéreo y Taxis en Crisis

El impacto se extenderá al transporte aéreo, con cancelaciones y reprogramaciones de vuelos en los aeropuertos Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza, debido a la participación de gremios aeronáuticos. Adicionalmente, la escasez de taxistas y remiseros podría complicar aún más la movilidad en la ciudad, ya que varias federaciones del sector apoyan el paro.

La participación de los transportistas es considerada esencial por los líderes sindicales para maximizar el impacto del paro. Varias organizaciones agrupadas en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) han respaldado la medida, afirmando que “no habrá transporte público de pasajeros” el día del debate legislativo.

Conflicto por la Reforma Laboral

La tensión aumenta especialmente tras la introducción de modificaciones en la Reforma Laboral, las cuales incluyen un artículo sobre licencias por enfermedad. Los sindicatos están en desacuerdo con estos cambios, considerando que vulneran derechos laborales fundamentales. La CGT ha expresado su intención de recurrir a la Justicia si la normativa avanza en su aprobación.

Mientras tanto, el Gobierno evalúa posibles ajustes reglamentarios para mitigar las tensiones políticas en un clima de conflicto creciente con las centrales sindicales.