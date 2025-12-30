Los Allananientos al BCRA: La Historia Detrás de la Investigación

Un oscuro entramado de corrupción involucra al Banco Central de la República Argentina y a figuras prominentes del mundo financiero. Recientes declaraciones de un arrepentido han destapado serias irregularidades en las operaciones de compra de dólares oficiales.

Detalles Alarmantes de un Testimonio Revelador

El 1 de abril, Carlos Sebastián Smith, un ex policía conocido como “El Lobo”, se presentó ante la justicia y relató una serie de amenazas que involucraban a Elias Piccirillo y su socio Francisco Hauque. Según su testimonio, Piccirillo había planificado incriminar a Hauque con un kilo de droga y un arma, lo que desató un caos en su relación profesional.

Un Plan de Compra de Dólar sin Control

Smith reveló que tanto él como Piccirillo estaban involucrados en un esquema para adquirir dólares oficiales sin la supervisión del BCRA. Para respaldar sus afirmaciones, presentó un pen drive con grabaciones que incluyen a una funcionaria del banco central y a Martín Migueles, otro socio del dúo, conocido por su relación con la vedette Wanda Nara.

Operativos Judiciales en la Mira

Las declaraciones llevaron a que el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaran allanar el BCRA y las viviendas de cinco funcionarios de la entidad. La justicia confiscó documentación relacionada con Piccirillo, Hauque y Migueles, junto con equipos electrónicos de los funcionarios involucrados.

Un Negocio Turbio Durante el Cepo Cambiario

La investigación se centra en la compra de dólares oficiales, permitiendo luego la reventa en el mercado paralelo con ganancias de hasta el 100%. Según Smith, este fraude contaba con la complicidad del gobierno de Alberto Fernández y del Ministerio de Economía de Sergio Massa.

El Testimonio de un Arrepentido

Smith reveló que, además de ser un operador logístico para Piccirillo, se convirtió en arrepentido al ver el descontrol del esquema ilegal. La relación entre Piccirillo y Hauque, llena de tensiones, culminó cuando Piccirillo decidió dar un golpe final: incriminar a su socio para resolver las cuentas entre ambos.

Grabaciones Comprometedoras

Las grabaciones aportadas incluyen diálogos entre Piccirillo y Romina García, inspectora del BCRA, donde se discute información confidencial que García no debería haber compartido. Estas grabaciones son una pieza central de la investigación, que apunta a una conexión directa entre el mundo financiero y el ámbito político.

Movimiento Judicial y Allanamientos

La policía no solo allanó el BCRA, sino que también se llevó documentación de varias casas de cambio y cuatro entidades financieras estrechamente ligadas a los sospechosos. Los operativos no son únicos; otras juezas han dejado caer su mirada sobre el mismo telón de fondo de corrupción, realizando múltiples allanamientos en relación con la compra de dólar oficial.