Cómo Actuar Si el Banco Te Pone Obstáculos

La Ley de Inocencia Fiscal está generando un gran revuelo en el sistema financiero argentino. En un reciente diálogo, Juan Pazo, ex titular de ARCA, disipó las dudas sobre los montos permitidos y alertó sobre el comportamiento de las entidades bancarias.

La reciente implementación de la Ley de Inocencia Fiscal ha provocado un choque inmediato en el ámbito financiero. Cuatro asociaciones bancarias (ABA, ADEBA, ABAPPRA y ABE) han solicitado una «mesa de trabajo» al Banco Central y a la UIF, temerosas de incumplir normas contra el lavado de dinero. Sin embargo, desde el gobierno se busca transmitir un mensaje de tranquilidad tanto a usuarios como a bancos.

Juan Pazo, un destacado arquitecto de esta ley, afirmó que los bancos están actuando con mayor cautela de lo que recomienda el FMI. En su intervención con el canal de noticias A24, enfatizó que la nueva normativa elimina el riesgo de sanciones por evasión tributaria para aquellos que se acojan a un régimen simplificado, lo que permite a los ahorradores declarar sus fondos sin temor a represalias por parte del fisco.

Montos permitidos: ¿Cuánto se puede depositar sin problemas?

Uno de los aspectos más comentados está relacionado con los montos que se pueden manejar. Pazo aclaró que, tras adherir al régimen simplificado (que requiere ingresos anuales menores a $1.000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones), los contribuyentes gozan de un respaldo legal amplio.

Sin riesgo de evasión: Con este esquema, es posible realizar depósitos sin que se considere evasión tributaria.

Umbral de tranquilidad: Pazo indicó que incluso montos significativos, siempre que no excedan los límites establecidos, no deberían acarrear problemas legales, a menos que el origen del dinero provenga de delitos graves como el narcotráfico.

Ingresos del exterior: El ex funcionario confirmó que las regulaciones ya permiten incluir bienes y rentas provenientes del exterior dentro del régimen simplificado, y que estos deberán ser declarados al momento de calcular el impuesto correspondiente.

Advertencias al sistema bancario: ¿quién se queda afuera?

Ante la renuencia de ciertas entidades a aceptar dólares «sin hacer preguntas», el gobierno ha decidido que el Banco Nación tome la delantera en este proceso.

El ministro Luis Caputo instó a no perder tiempo con aquellas entidades que se muestren reacias y a recurrir a la banca pública. Pazo respaldó esta postura, afirmando que el Banco Nación estará abierto a aceptar estos fondos. «Quien no quiera participar se arriesga a quedar fuera del mercado», advirtió, priorizando que el dinero circulante esté en el sistema financiero y genere rendimiento.

Impacto en la economía nacional

El objetivo supremo de la ley es reactivar la economía. Pazo ilustró este punto con el ejemplo de un productor que había ahorrado dólares para mejorar su maquinaria, pero no podía justificar el origen de esos fondos con la normativa anterior.

Ahora, con la nueva ley, este dinero puede ser utilizado para adquirir bienes como autos, departamentos o cosechadoras. «El dinero debe ser bancarizado, ya sea por la persona que exterioriza sus fondos o por quien recibe los dólares por la venta», subrayó, reafirmando la inclusión financiera como la prioridad del nuevo marco regulatorio.

Emilio Botto, Jefe de Estrategia de Mills Capital Group, consideró que la aprobación del Presupuesto y de la Ley de Inocencia Fiscal representa una «señal positiva». Sin embargo, advirtió que es un «proceso gradual» y que los desafíos no han sido completamente superados. «El presupuesto es crucial para ordenar el frente fiscal y habilitar herramientas de manejo de pasivos. Aunque los avances son significativos, el camino hacia un crecimiento sostenible está en pleno desarrollo», concluyó.