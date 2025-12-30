Reunión urgente: ¿Se incluirá a los Camioneros?

Este martes, se celebrará una crucial reunión en la Liga de Fútbol que podría marcar el futuro del Club Camioneros en las competencias oficiales.

La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia ha convocado a los presidentes de los 25 clubes afiliados para una reunión urgente a las 18:00. El objetivo principal será discutir la solicitud del Club Camioneros para su inclusión en la competencia oficial de fútbol.

Un Club que Crece: La Ambición de Camioneros

El sindicato de Camioneros realizó el pasado lunes un acto simbólico con la colocación de la piedra fundamental de su futuro Polideportivo, ubicado en la Ruta Nacional N°3, frente al Predio Ferial. Durante la ceremonia, su presidente, Jorge Taboada, expresó su deseo de que Camioneros pueda competir oficialmente en 2026. «Hemos presentado nuestra solicitud a la Liga de Fútbol y esperamos que sea aceptada. Con más de 2.000 socios, nuestro club no solo tiene mucho que ofrecer al fútbol de Comodoro, sino también a la comunidad en general”, afirmó Taboada.

Una Investigación en Curso: Análisis de la Solicitud

Durante la reunión, se dará lectura a la solicitud del Club Camioneros y se llevará a cabo un debate sobre su posible inclusión. De ser aprobada, esta decisión sería un hito histórico, considerando que otros clubes, como Stella Maris y Comodoro FC, tuvieron que esperar aproximadamente dos años para lograr la misma meta.

La Esperanza de una Nueva Era

Los miembros de la comunidad futbolística de Comodoro Rivadavia están expectantes ante esta reunión, que no solo podría transformar la trayectoria del Club Camioneros, sino también el escenario futbolístico de la región. La potencia del fútbol local se fortalece con cada nueva incorporación, y Camioneros está listo para hacer su aporte.