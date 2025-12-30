Año Nuevo en Buenos Aires: ¿Qué pasará con los servicios públicos el 31 de diciembre y el 1 de enero?

El 31 de diciembre y el 1 de enero, la movilidad en Buenos Aires se adaptará para recibir el Año Nuevo. Aquí te contamos todo lo que tenés que saber sobre el transporte y otros servicios en la ciudad durante estos días festivos.

La Ciudad de Buenos Aires se alista para las celebraciones de Año Nuevo, lo que implica cambios temporales en el servicio de colectivos, trenes y subtes. El Banco Central ha declarado asueto para el sector financiero y, aunque no habrá atención en las sucursales, podrás seguir operando mediante home banking y retiros automáticos.

Movilidad durante el 31 de diciembre y el 1 de enero

El Gobierno porteño ha informado sobre los cambios en el transporte y servicios esenciales para que los ciudadanos puedan planificar sus traslados con antelación.

Recolección de residuos

El 31 de diciembre no habrá recolección de residuos. Se solicita a los vecinos no sacar la basura, asegurando que el servicio funcionará como de costumbre el 1 de enero.

Cómo se Mueve el Transporte Público

Cronograma de Colectivos

El 31 de diciembre, las líneas de colectivos operarán bajo frecuencia habitual hasta la noche, cuando la oferta de unidades disminuirá. El 1 de enero, los servicios funcionarás en horarios festivos, lo que significa que tendrán más demoras de lo común.

Cronograma de Trenes

Las líneas Roca, Mitre y Belgrano Sur funcionarán con cronograma de sábado el 31 de diciembre, y como domingo el 1 de enero. La línea Sarmiento seguirá el mismo esquema. Esto facilitará los desplazamientos para aquellos que deseen festejar.

Cronograma de Subtes

El subte tendrá modificaciones en sus horarios. El 31 de diciembre, las primeras formaciones saldrán a las 6 de la mañana, pero el último tren de la línea A partirá a las 21:06, mientras que la línea B concluirá su servicio con el último tren a las 21:32.

Servicios de Emergencia

Los servicios de emergencias como la Policía de la Ciudad, Bomberos y el sistema 911 estarán operativos las 24 horas, garantizando la seguridad y la atención inmediata en casos de necesidad.

Con estas indicaciones, los ciudadanos de Buenos Aires podrán planificar apropiadamente sus actividades durante la celebración de Año Nuevo y disfrutar de una transición segura hacia el 2026.