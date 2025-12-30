La Justicia toma el control de SanCor y refuerza su supervisión

La icónica cooperativa lechera de Santa Fe, SanCor, se enfrenta a un estricto control judicial que busca salvaguardar su funcionamiento ante una serie de problemas que abordan desde reclamos salariales hasta cuestionamientos sobre su gestión.

Contexto de la Intervención Judicial

El juez Marcelo Germán Gelcich del Juzgado en lo Civil y Comercial de Rafaela, tomó la decisión de intervenir SanCor Cooperativas Unidas Limitadas el pasado 29 de diciembre, en medio de un concurso preventivo. Esta medida busca fortalecer la supervisión de la cooperativa, situada en Sunchales, y garantizar su adecuada operación.

Razones Detrás de la Decisión Judicial

La intervención se produce después de que la Sindicatura y el Comité Provisorio de Control señalaran graves incumplimientos por parte de la cooperativa, incluyendo deudas salariales, la falta de pago del aguinaldo correspondiente a 2025, y un pasivo creciente desde el inicio del concurso.

El juez advirtió que esta situación agrava la inestabilidad económica de SanCor, comprometiendo tanto a sus trabajadores como a los acreedores en un contexto económico incierto.

Funciones de la Coadministración Judicial

El fallo judicial establece la designación de un coadministrador que trabajará en conjunto con las autoridades actuales de SanCor, sin reemplazarlas. Este profesional, que será seleccionado por la Sindicatura, tendrá amplias facultades para controlar todas las actividades con impacto financiero, las cuales no serán válidas sin su firma.

El coadministrador podrá contar con hasta seis auxiliares especializados y tendrá acceso a todas las instalaciones de la cooperativa, incluso con el respaldo de la fuerza pública si fuera necesario. La coadministración comenzará con un plazo inicial de 60 días, con posibilidad de extensión, y los costos irán a cargo de SanCor.

Implicaciones para los Ex Directivos y Reacciones del Gremio

El juez también destacó la situación legal de ex presidentes de la cooperativa, quienes enfrentan cargos por la supuesta malversación de aportes de seguridad social. Además, el gremio de trabajadores lecheros, ATILRA, anunció su intención de ampliar la denuncia y atribuyó parte de la crisis actual a estas irregularidades en la gestión.

Esta intervención busca no solo mantener la continuidad de SanCor, sino también garantizar la protección de los trabajadores y acreedores, reafirmando su importancia en la economía regional.