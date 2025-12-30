Jimena Monteverde regresa a El Trece honrando a Jorge Guinzburg

Jimena Monteverde Regresa a El Trece con "La Cocina Rebelde": Un Homenaje a Jorge Guinzburg

Con un aire fresco y novedoso, Jimena Monteverde se alista para su regreso a la pantalla de El Trece con un emocionante nuevo programa que rinde tributo a uno de los grandes de la televisión argentina. "La Cocina Rebelde" promete no solo ingeniosos platos, sino también una celebración de la identidad culinaria y un guiño especial a Jorge Guinzburg, quien la catapultó a la fama.

Un Título que Resuena El título La Cocina Rebelde evoca directamente a La Noticia Rebelde, la emblemática producción de Guinzburg, que dejó una huella imborrable en la historia del entretenimiento argentino.

La Trayectoria de Monteverde Jimena se hizo conocida en el icónico programa Las Mañanas Informales, que Guinzburg dirigió entre 2005 y 2007. Este espacio se convirtió en un verdadero semillero de talentos y le permitió a la cocina alcanzar un perfil mediático único, consolidando su relación con el público.

Un Regreso a Sus Orígenes Con La Cocina Rebelde, Monteverde vuelve a El Trece, un canal que ha sido fundamental en su carrera, tras haber conducido Escuela de Cocina en Elnueve hasta hace poco. Aunque este último continuará al aire con un nuevo presentador, el canal aún no ha hecho oficial su nombre.

El Futuro de Escuela de Cocina Recientemente, el nombre de José María Listorti ha surgido como un posible reemplazo. Sin embargo, durante una aparición en Intrusos, el actor y conductor aclaró que no hay decisiones definitivas al respecto y que su agenda para 2026 es complicada.

Detalles del Estreno La Cocina Rebelde tiene su estreno programado para el lunes 5 de enero a las 14:45, y se perfila como una de las grandes apuestas del canal para esta temporada de verano. Contará con el apoyo de su colaborador de confianza, el chef Coco Carreño, quien se unirá al programa tras finalizar Escuela de Cocina.

Un Elenco Diverso y Creativo El nuevo ciclo también contará con un interesante equipo de colaboradores, incluyendo a figuras como Pietro Sorba, Paco Almeida, Rodrigo Cascón, la nutricionista Romina Pereiro, y el chef japonés Iwao Komiyama. La propuesta se enfocará en una cocina sin formalidades, con un ambiente relajado que fusionará gastronomía, actualidad y entretenimiento.

Un Espacio en Crecimiento para la Gastronomía El retorno de Jimena Monteverde a El Trece no solo representa un movimiento importante en la programación del canal, sino que también reafirma que el fenómeno gastronómico ha llegado a la televisión argentina para quedarse. Mientras tanto, Masterchef Celebrity continúa dominando las audiencias del segundo semestre de 2025.