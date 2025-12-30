Mansión de Pilar atribuida a «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino tasada en US$ 17 millones por peritos judiciales

La controvertida mansión vinculada a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, ha sido valuada en 16.954.000 dólares, muy por encima del precio de compra registrado el año pasado.

Un informe de peritos ha revelado que el valor de los bienes hallados en la propiedad asciende a 20.815.100 dólares. Este informe se presentó al juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, en el contexto de una investigación sobre un presunto lavado de dinero relacionado con la adquisición de la mansión.

Detalles del Informe Pericial

El exhaustivo informe, que abarca 550 páginas, ofrece una tasación desglosada de cada parte de la propiedad, la cual había sido ordenada por el juez federal, Daniel Rafecas, tras un allanamiento reciente. Los peritos estimaron además que los 54 vehículos encontrados en el lugar tienen un valor total de 3.861.100 dólares.

Discrepancias en la Valoración

El dato más llamativo es que el valor actual de la mansión es casi diez veces superior a los 1.800.000 dólares que parecieron pagar en mayo de 2022, a través de la empresa «Real Central S.R.L». Dicha firma está registrada a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte.

Vínculos Comprometedores

Elementos encontrados en la casa, como un bolso de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central, han llevado a las autoridades a considerar a Toviggino como el verdadero propietario de la mansión, a pesar de que legalmente está a nombre de otros. Además, varios de los vehículos secuestrados tienen cédulas a nombre de familiares del dirigente.

Valoraciones Desglosadas

Según el informe, la parcela principal de la propiedad tiene un valor de 5.600.000 dólares, mientras que la casa principal está tasada en 2.385.000 dólares. Otros componentes significativos incluyen:

Casa secundaria: 1.230.000 dólares

Quincho: 1.490.000 dólares

Gimnasio y spa: 1.450.000 dólares

Galpón para vehículos: 1.490.000 dólares

Investigaciones en Curso

El informe también menciona la existencia de un helipuerto, que está siendo objeto de análisis para determinar los vuelos que han aterrizado en la propiedad. Esto se inscribe dentro de la amplia investigación que está en curso y que apunta a esclarecer las circunstancias financieras en torno a la mansión.