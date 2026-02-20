Los Ángeles demanda a Roblox por exponer a niños a pedófilos

La ciudad de Los Ángeles ha tomado acción legal contra la popular plataforma de juegos Roblox, acusándola de exponer a los niños a contenido sexual y depredadores en línea.

Acusaciones Serias en la Demanda

Las autoridades de Los Ángeles han presentado una demanda en la que afirman que Roblox no realiza una moderación adecuada y que sus sistemas de verificación de edad son insuficientes. Según el fiscal de la ciudad, esta situación transforma a los menores en «presas fáciles para pedófilos».

“Un Entorno Peligroso para los Niños”

El reclamo menciona que «Roblox se presenta como un lugar seguro y apropiado para los niños», un concepto que contrasta con la realidad a la que se enfrentan los usuarios jóvenes. Esta demanda busca abordar situaciones de acoso y explotación infantil que la compañía no ha logrado prevenir.

Un Contexto Más Amplio en la Protección Infantil

Este caso se suma a otros esfuerzos recientes de responsabilizar a grandes empresas de tecnología por prácticas que perjudican a las personas más vulnerables. En medio de un juicio que involucra a otros gigantes de las redes sociales, se debate cómo las plataformas digitales están diseñadas y si sus algoritmos están afectando a los jóvenes.

Las Estadísticas de Roblox

Roblox cuenta con alrededor de 144 millones de usuarios activos a nivel global, y más del 40% de ellos son menores de 13 años. Estos usuarios crean, comparten y juegan diversas experiencias virtuales, chateando entre sí y usando avatares personalizables. A pesar de que la plataforma es gratuita, permite compras dentro del juego, lo que plantea más preocupaciones sobre la seguridad de sus usuarios.

La Respuesta de Roblox

En respuesta a las acusaciones, Roblox ha defendido su compromiso con la seguridad. Un portavoz de la compañía declaró que han implementado salvaguardias avanzadas para monitorear el contenido y las comunicaciones en su plataforma. Además, afirmaron que trabajan con las fuerzas del orden para tomar medidas contra quienes violan sus normas.

La Continuidad del Problema

Roblox ha enfrentado críticas durante años por no proteger adecuadamente a sus usuarios de contenido violento y sexual. Recientemente, un informe caracterizó a la plataforma como un «infierno para pedófilos», resaltando la urgencia de la situación. A medida que más gobiernos, como el australiano, buscan dialogar sobre la seguridad infantil, la presión sobre Roblox para mejorar sus medidas es cada vez mayor.