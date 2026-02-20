Denuncian a mujer por dar cerveza a una bebé en el tren San Martín

El Ministerio de Capital Humano de Argentina ha presentado una denuncia penal tras la viralización de un impactante video. En él, se observa a una mujer ofreciendo cerveza a una niña pequeña durante un viaje en el Ferrocarril General San Martín.

Según un comunicado de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, esta denuncia fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal con el número 1592133. El objetivo es investigar posibles delitos y garantizar la seguridad y bienestar de la menor involucrada.

Detalles del Video que Conmociona a las Redes

Las imágenes, compartidas ampliamente en redes sociales, muestran a la mujer sentada en un vagón de tren, interaccionando con otros pasajeros mientras sostiene en su regazo a una pequeña que aún usa pañales. En un momento del video, la mujer toma una lata de cerveza y se la ofrece a la niña, quien parece probarla antes de que se la retire nuevamente.

Reacción de las Autoridades

La difusión de este video ha generado una fuerte reacción entre los usuarios de redes sociales, lo que llevó a la intervención inmediata de las autoridades competentes. Además de la denuncia, se comunicó con organismos de protección de la niñez de la provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para identificar a la menor y asegurar su bienestar.

Intervención de Organismos de Protección

El Ministerio ha solicitado la colaboración del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia y del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, quienes son responsables de tomar las medidas necesarias para proteger a la menor y garantizar sus derechos. Esta acción se encuentra respaldada por la Ley 26.061, que establece el interés superior del niño como prioridad en todo el país.

Investigación en Curso

Hasta el momento, las identidades de la mujer y de la niña no han sido reveladas, mientras la investigación judicial avanza. La situación ha levantado un importante debate sobre la responsabilidad en la crianza y el cuidado de los menores.