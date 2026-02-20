Trump destina 10.000 millones para la reconstrucción de Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, reveló un plan de inversión de 10.000 millones de dólares para la nueva Junta de Paz, destinado a la reconstrucción de Gaza tras el reciente conflicto. Este anuncio se dio en el marco de la reunión inaugural de la junta, que reunió a más de 40 delegaciones internacionales.

Objetivos de la Junta de Paz

El principal enfoque de la Junta de Paz es la asistencia a Gaza, aunque su ambición se extiende a otras áreas devastadas por la guerra. Durante la reunión, se presentó un informe que estima en 70.000 millones de dólares el costo total de la reconstrucción del territorio palestino, cifra que contrasta con los 5.000 millones comprometidos por los países participantes hasta ahora. La contribución de Estados Unidos marca un antes y un después en este esfuerzo.

Supervisión y Transparencia en la Asignación de Fondos

Trump destacó que la Junta tendrá el poder de supervisar y coordinar el uso de estos fondos. Se establecerán criterios claros para la asignación de recursos y la evaluación de proyectos prioritarios, que abarcarán infraestructura, servicios básicos y protección de civiles. Además, se considera el posible despliegue de fuerzas internacionales para garantizar la estabilidad y seguridad en la región.

La Junta y su Relación con la ONU

A pesar de las críticas lanzadas por Trump hacia la ONU, el presidente enfatizó la importancia de cooperar en áreas humanitarias y de reconstrucción. Si bien algunos diplomáticos temen que la Junta busque convertirse en una alternativa a la organización internacional, Trump aseguró que el objetivo principal sigue siendo la asistencia efectiva a las zonas afectadas.

Contribuciones de Otros Países y Desafíos a Futuro

La estructura de la Junta permitirá la integración de nuevas contribuciones. Los países miembros y observadores tendrán la oportunidad de incrementar su participación una vez que se establezcan mecanismos de control y auditoría adecuados. El principal reto será la creación de una fuerza internacional con un mandato definido, así como la implementación de protocolos claros para operar en entornos de riesgo.

Apoyo Internacional y Alianzas

En el mismo evento, Trump mostró su respaldo a varios líderes, incluyendo al primer ministro húngaro Viktor Orbán y al presidente argentino Javier Milei, resaltando su disposición a colaborar en el esquema de la Junta.

Un Nuevo Enfoque en la Reconstrucción Global

Este anuncio representa el comienzo de un ambicioso proceso diplomático y operativo. Con la intención de consolidar a la Junta de Paz como un actor clave en la estabilización de Gaza, la significativa inversión subraya el compromiso de Estados Unidos con la recuperación de la región. En los próximos meses, se definirán los mecanismos para la utilización de estos recursos y se evaluará el impacto de esta nueva entidad en el panorama geopolítico.