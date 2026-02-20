Reforma Laboral: La Casa Rosada espera celebrar una victoria tranquila en la media sanción

El Gobierno argentino se prepara para un momento clave en la política nacional, donde la espera por la aprobación de la reforma laboral se convierte en el centro de atención. La Casa Rosada confía en que la iniciativa, crucial para el presidente Javier Milei, sea sancionada en la Cámara de Diputados antes de pasar al Senado.

La Casa Rosada observa atentamente el desenlace de la reforma laboral, una pieza legislativa que podría marcar un hito en la gestión de Javier Milei. Con el objetivo de celebrar un nuevo avance político, el oficialismo espera que se logre la sanción en Diputados, antes de que el proyecto pase a la Cámara Alta para su revisión.

Confianza en los Votos, pero con Precauciones

Desde el oficialismo, la confianza en contar con los votos necesarios para ratificar el proyecto es alta, aunque reconocen que la situación es ajustada, especialmente en lo que respecta al Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Esta medida se traduce en un riesgo significativo para la recaudación de ANSES y plantea importantes cambios en el manejo de las indemnizaciones laborales.

A pesar de las críticas del bloque Unidos, el FAL parece seguir su curso, asegurando que «todo está encaminado», aunque las fuentes oficiales piden cautela hasta que la votación sea definitiva.

Negociaciones a Todo Vapor

En un esfuerzo coordinado, el Gobierno ha desplegado un dispositivo político en el Congreso que activa intensas negociaciones, particularmente con líderes peronistas del norte. Personalidades como Diego Santilli e Ignacio Devitt están a cargo de convencer a los mandatarios regionales para fortalecer los votos necesarios para la aprobación.

Capítulo Decisivo y Expectativas

Uno de los puntos críticos de la ley, que deroga estatutos existentes, plantea dudas sobre la capacidad de obtener el quórum necesario. Aunque algunas voces atribuyen esta derogación a Federico Sturzenegger, el Gobierno confía en que las promesas de recursos a las provincias serán suficientes para asegurar el respaldo necesario.

El ambiente en la Casa Rosada es de hermetismo en torno a la presencia de figuras clave como Karina Milei y Manuel Adorni durante esta crucial etapa legislativa. Con la meta de ratificar la reforma laboral en el Senado antes del 27 de febrero, el tiempo corre y el trabajo en comisiones se acelera.

Pronto en el Congreso

Mientras tanto, la expectativa crece para lo que podría ser una celebración en la Casa Rosada, con la mirada puesta en el impacto que tendría esta reforma en la economía del país. Todo está listo para un desenlace que podría definir el futuro inmediato del Gobierno y sus políticas.