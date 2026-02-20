«Meteoro», el estafador de fugas que vació billeteras virtuales, condenado.

La Justicia de Córdoba ha impuesto una dura condena a Víctor Ignacio Suárez, conocido como «Meteoro», quien lideró una organización dedicada a la cibercriminalidad y el vaciamiento de cuentas bancarias.

La Cámara 10° en lo Criminal y Correccional de Córdoba ha sentenciado a seis años de prisión a Víctor Ignacio Suárez, alias «Meteoro». La decisión del tribunal destaca su papel como el líder de una asociación ilícita, según lo estipulado en el artículo 210 del Código Penal.

El juez Carlos Palacio Laje fue el encargado de firmar la sentencia. Durante el juicio, la identificación completa solo se logró con Suárez, mientras que los demás miembros aparecieron bajo seudónimos y perfiles de mensajería.

La resolución judicial afirma que Suárez coordinó una estructura destinada a perpetrar ciberestafas. «Su liderazgo fue probado mediante comunicaciones digitales y una clara asignación de tareas dentro del grupo», explica el experto en delincuencia digital, Segundo Carranza.

Un análisis exhaustivo del material incautado reveló conversaciones en Telegram con alias como «Bin», «Panter», «Murlok» y «Floredyth».

La organización, como indica el fallo, se dedicó a vaciar cuentas bancarias y billeteras virtuales mediante diversas maniobras. «Utilizaban técnicas de phishing, SIM swapping, control de cuentas de WhatsApp y cuentas mulas para el movimiento de fondos», puntualiza Carranza.

El tribunal también describe una estructura fragmentada dentro del grupo, con miembros encargados de obtener datos personales, realizar accesos no autorizados y canalizar el dinero hacia cuentas intermediarias, todo bajo la coordinación de Suárez.

Operativo que Reveló el «Call Center Móvil»

La causa inició tras un control rutinario en la autopista Córdoba-Rosario. En ese momento, Suárez viajaba en un remís, a pesar de estar cumpliendo una condena de 13 años en Rosario.

Durante el operativo, las autoridades incautaron 13 teléfonos móviles, cientos de chips y otros dispositivos tecnológicos, que testigos describieron como un «call center móvil».

El análisis del contenido digital permitió reconstruir conexiones, roles y conversaciones que expusieron el funcionamiento interno de la organización.

El tribunal no se enfocó en estafas específicas, sino que validó la existencia de una organización con fines delictivos permanentes.

El juez rechazó la defensa que sostenía que los contactos eran bots, indicando que las interacciones presentaban errores y referencias a acciones reales, validando así la identidad de los miembros del grupo.

Una Historia de Antecedentes Delictivos

Suárez ya tenía antecedentes legales y ha protagonizado varias fugas en la última década. En 2013, escapó de una alcaidía en Rosario y, al año siguiente, intentó burlar controles en la prisión de Boulogne Sur Mer usando un DNI falso.

En múltiples ocasiones, «Meteoro» ha intentado escapar, incluso disfrazándose de anciano con una máscara de látex durante un intento fallido en una prisión de Almafuerte. Su última fuga en 2017 fue en silla de ruedas, pero fue recapturado tras 23 días en Córdoba debido a otra estafa. Después de un tiempo en prisión, obtuvo beneficios de detención domiciliaria, los cuales violó en 2023.