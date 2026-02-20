¿Puede José María Balcázar liberar a Pedro Castillo bajo el ‘derecho de gracia’? Expertos analizan

La reciente asunción de José María Balcázar a la presidencia ha vuelto a encender el debate sobre la posible liberación del exmandatario Pedro Castillo. Su defensa alega motivos humanitarios y promesas previas del nuevo presidente que complican el escenario judicial.

La llegada de José María Balcázar ha provocado un nuevo capítulo en la historia de Pedro Castillo, quien busca su libertad mediante una gracia presidencial. La defensa del exmandatario aboga por un indulto fundamentado en razones humanitarias y una supuesta “palabra empeñada” por Balcázar durante las negociaciones electorales. Sin embargo, especialistas en derecho penal y constitucional se adentran en las posibilidades de una potencial excarcelación.

El Escenario Judicial Actual

El pedido de indulto presentado por Castillo, quien actualmente cumple una condena de once años y cinco meses por conspiración para la rebelión en el penal de Barbadillo, enfrenta barreras significativas. La legislación peruana estipula que solo se puede conceder un indulto cuando la sentencia es definitiva. En el caso de Castillo, la condena por intento de golpe de Estado está aún en revisión por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

¿Existen Otras Alternativas Legales?

En un diálogo con Canal N, el abogado Wilfredo Pedraza sugiere que, en vista de la situación de Castillo, podría considerarse el “derecho de gracia”. Este mecanismo le permite al presidente cancelar procesos judiciales activos, como ocurrió en el caso del expresidente Alberto Fujimori en 2017. Este recurso podría ser una vía para abordar la situación del exmandatario si se presentan circunstancias excepcionales.

Asimismo, el abogado Miguel Pérez Arroyo recuerda que el derecho de gracia puede aplicarse sin esperar una sentencia firme, lo que ofrece un atisbo de esperanza a la defensa de Castillo. Sin embargo, este procedimiento no es inmediato ni discrecional; debe ser evaluado por la Comisión de Gracias Presidenciales, que analizará la conducta y el estatus jurídico del solicitante.

El Proceso para la Solicitud de Gracia

El proceso de evaluación del derecho de gracia toma tiempo, ya que debe ser tramitado adecuadamente. La comisión revisa varios factores, incluida la buena conducta del solicitante y la longitud del proceso judicial. Según Pedraza, es difícil que se cumpla este último criterio en el expediente de Castillo.

A pesar de que el pedido de indulto de Castillo puede ser considerado incorrecto al referirse a un derecho de gracia, la comisión podría reencauzar el trámite si se cumplen los requisitos adecuados.

La Posición de Balcázar

El presidente Balcázar ha manifestado que cualquier tramitación de gracia presidencial debe ajustarse a las normativas vigentes y evitar injerencias en el poder judicial. “Es inapropiado involucrarse en asuntos jurisdiccionales”, afirmó, aseverando que la revisión del caso Castillo no está en discusión por el momento.