¿Cuando se bloqueará Telegram en Rusia de forma definitiva?

Las advertencias sobre un posible cierre de Telegram en Rusia han desatado una ola de incertidumbre y críticas. ¿Cuándo podría ocurrir y qué implicaciones tendría para los usuarios?

Recientes informes de medios afines al Kremlin sugieren que la famosa aplicación de mensajería podría ser completamente bloqueada en el país a partir del 1 de abril, impidiendo su descarga tanto en redes móviles como en internet fijo.

Reacciones a las advertencias de bloqueo

La noticia ha generado una fuerte respuesta crítica hacia las autoridades, especialmente por parte de los simpatizantes del Kremlin, quienes expresan su desconcierto ante la posibilidad de perder una herramienta tan esencial de comunicación.

Desmentidos y afirmaciones

Desde la Duma Estatal, que apoya abiertamente al Kremlin, han calificado las alertas como “fakes” y “basura”, aunque no han desmentido los rumores de manera contundente. Al mismo tiempo, los usuarios de Telegram han experimentado notables lentitudes en el servicio desde el verano pasado.

Aumento de las restricciones

El 10 de febrero, Roskomnadzor, el regulador de medios de Rusia, impuso nuevas restricciones, justificando que Telegram estaba violando la ley federal al permitir contenido ilegal y abrir plataformas a servicios de inteligencia occidentales.

Las autoridades advierten que estas limitaciones continuarán si la aplicación no cumple con la legislación rusa, incluyendo la instalación de servidores en el país.

La postura de Telegram y su fundador

Sergei Boyarsky, presidente del Comité de Política de Información de la Duma, indicó que el equipo de Telegram está en contacto con Roskomnadzor, aunque la posibilidad de un acuerdo parece poco probable. Fuentes próximas a Pavel Durov, fundador de Telegram, prevén que el bloqueo completo es inevitable.

Las leyes de localización de datos

Desde 2015, Rusia exige que todas las empresas, incluidas las extranjeras, almacenen y procesen los datos personales de los usuarios rusos en servidores dentro del país. La situación se agudiza con nuevas regulaciones que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, que obligarán a los servicios de internet a almacenar mensajes de usuarios por tres años y entregarlos a las agencias de seguridad bajo demanda.

Una cuestión política delicada

El posible bloqueo de Telegram es percibido como un asunto político. Ceder ante el Kremlin podría dañar gravemente la reputación de Durov, quien tiene un pasado controvertido en relación a sus interacciones con el gobierno ruso. Tras dejar Rusia en 2014 por negarse a cumplir con las demandas del Kremlin, ha hecho viajes frecuentes al país que han suscitado especulaciones sobre una posible reconciliación.

Las alternativas estatales y la opinión pública

El Kremlin promueve el uso de «Max», una aplicación de mensajería nacional diseñada para mayor control y supervisión, lo que Durov ha criticado como una táctica para forzar a los ciudadanos a aceptar herramientas de comunicación menos seguras.

Respuestas desde diferentes sectores

Figuras prominentes, incluidos propagandistas del Kremlin, han defendido a Telegram y expresado su preocupación por la falta de alternativas efectivas. Vladimir Solovyov, un conocido propagandista ruso, lamentó la disminución de suscriptores y la baja de audiencia debido a las restricciones en Telegram.

Telegram y la comunicación en el frente

Telegram es vital para la comunicación en las fuerzas armadas rusas, especialmente durante la invasión de Ucrania. A medida que se intensifican las presiones sobre la app, las voces a favor de su continuidad se multiplican en círculos militares y blogueros pro-guerra, quienes advierten que un bloqueo podría desestabilizar las comunicaciones operativas.

El futuro incierto de la mensajería en Rusia

A pesar de las amenazas de bloqueo, Telegram continúa siendo una herramienta crucial para más de 90 millones de usuarios en Rusia. Aunque algunos servicios han sido bloqueados, muchos ciudadanos recurren a VPNs para eludir las restricciones, con un creciente porcentaje de usuarios que utilizan estas herramientas.