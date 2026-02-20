Sismo de 4.9 Magnitud Sacude el Océano Atlántico Cerca de la Costa

Un Inusual Sismo Sorprende a Mar del Plata: ¿Qué Sucedió?

Un temblor inesperado sorprendió esta mañana a los habitantes de la zona sur de Mar del Plata, entre el faro y Chapadmalal, generando conmoción por ser un fenómeno poco común en la región.

A las 8:15 de este jueves, un sismo de 4,9 grados en la escala de Richter se sintió en la costa del mar Argentino, a solo 9 kilómetros de profundidad, según el reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

Una Mañana Inusual para los Marplatenses

La jornada, marcada por el escaso movimiento en las calles debido al paro general de la CGT, se vio interrumpida por este fenómeno natural. Los marplatenses, sorprendidos, salieron a las calles para averiguar qué estaba sucediendo, revelando la rareza de un sismo en esta zona.

Expertos Explican el Fenómeno

Federico Iñaki Isla, geólogo e investigador del Conicet, compartió su asombro ante este hecho. Dijo que «desde la fundación de Mar del Plata nunca ha habido un terremoto», y enfatizó que el epicentro era en el mar, frente a las costas de Miramar.

Isla explicó que «aquí pasa una falla geológica que, aunque es poco frecuente que se active, puede causar movimientos sísmicos». Detalló el complejo sistema geológico presente en la región, lo que aumenta la curiosidad sobre este evento.

Sin Riesgo de Tsunami

Los especialistas han descartado cualquier riesgo de tsunami, ya que la intensidad del temblor fue baja. Sin embargo, el fenómeno ha generado revuelo entre los residentes, dado que es un evento sin precedentes para la ciudad costera.

Reacciones de la Comunidad

Los vecinos de diferentes barrios del sur de General Pueyrredon compartieron sus experiencias en redes sociales, mencionando que el movimiento duró solo unos segundos, pero fue suficiente para mover lámparas y agitar el agua de piletas y peceras.

Posibilidad de Réplicas

Un par de horas después del sismo, Isla advirtió sobre la posibilidad de réplicas y aconsejó a los surfistas evitar el área cerca de Miramar, especialmente en Punta Hermengo, como medida de precaución.

El geólogo señaló que mientras que este evento es nuevo para la zona, otros terremotos han sido registrados en la Provincia de Buenos Aires en el pasado, aunque de forma aislada.

Un Fenómeno Inesperado

Aún se espera que el Servicio Geológico de los Estados Unidos brinde detalles sobre el hipocentro del sismo, lo cual es crucial para comprender mejor la magnitud y el alcance del fenómeno. A medida que surjan más detalles, la comunidad marplatense se mantendrá atenta ante la posibilidad de nuevas sorpresas geológicas.