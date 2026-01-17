Los Bancos que Superan a las Billeteras Virtuales en Intereses

Las tasas de interés de los plazos fijos en Argentina están experimentando un incremento significativo, generando un nuevo panorama para los ahorristas. En este artículo, exploraremos los detalles de estas subas y qué implican para tu inversión.

Recientemente, las tasas de interés de los plazos fijos tradicionales han incrementado en diversos bancos de Argentina. Instituciones, especialmente las públicas y algunas más pequeñas, han aumentado las tasas entre 2 y 3 puntos porcentuales, alcanzando rendimientos de hasta 31% anual. Este cambio responde a una inflación creciente y a la baja circulación de pesos en el sistema financiero.

El Banco Nación ha elevado su tasa nominal anual (TNA) a un 26% para plazos de 30 días, un incremento de 2,5 puntos este mes. Esto se traduce en una ganancia mensual aproximada del 2,14%.

Opciones de Plazo Fijo: ¿Dónde Invertir?

El Banco Provincia también se destaca, ofreciendo un 25% de TNA para plazos de 30 a 59 días y alcanzando hasta un 29% para colocaciones a más de 365 días, lo que representa una ganancia mensual del 2,38%.

A pesar de que los bancos más grandes, como el banco Macro, ofrecen tasas alrededor del 27,5%, los bancos más pequeños están liderando con tasas de hasta 31%, como es el caso del Banco de Comercio.

Razones del Incremento de Tasas

Las principales causas detrás de este aumento incluyen la baja liquidez estacional y una inflación más alta de lo esperado. La tasa más atractiva del sistema financiero actualmente es del 31% de TNA, lo que representa una rentabilidad del 2,55% mensual.

A pesar de estas tasas, la rentabilidad todavía no supera el índice de inflación, aunque sigue siendo favorable comparada con el movimiento del dólar.

Impacto en Créditos y Billeteras Virtuales

La subida de tasas tiene un efecto en los créditos, ya que puede encarecer su acceso. Este fenómeno también se refleja en las cuentas remuneradas de billeteras virtuales, donde los rendimientos son competitivos. Por ejemplo, Mercado Pago ofrece un 24,1% de TNA, mientras que otras como Naranja X ofrecen un 21%.

A diferencia de los plazos fijos tradicionales que requieren un plazo mínimo de 30 días, las billeteras virtuales permiten acceso inmediato al capital, aunque las tasas pueden variar a diario dada su estructura de inversión en fondos comunes.

En este contexto, mientras las tasas de interés de los plazos fijos continúan en alza, los ahorristas deben estar atentos a cómo se relacionan estas tasas con las fluctuaciones del mercado y la inflación para maximizar sus rendimientos.