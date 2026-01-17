Precios de la nafta en Buenos Aires: YPF, Puma, Shell y Axion al 16 de enero de 2026

Descubre cómo están los precios de la nafta y el gasoil en diferentes partes del país este martes 13 de enero, y prepárate para planificar tus próximas aventuras sobre ruedas.

Precios de Nafta en la Ciudad de Buenos Aires

En la capital argentina, los precios de los combustibles en YPF son los siguientes:

Nafta Súper: $1339 por litro

Infinia (Premium): $1542 por litro

GNC: $499 por metro cúbico

Infinia Diesel: $1403 por litro

Diesel 500: $1221 por litro

Costos de Combustible en Shell

En las estaciones de Shell, los precios destacan de la siguiente manera:

Nafta Súper: $1715 por litro

V-Power Nafta: $1999 por litro

GNC: $499 por metro cúbico

Evolux Diesel: $1723 por litro

V-Power Diesel: $1981 por litro

Precios de Axion Energy

Axion Energy también ofrece una variedad de opciones, cuyo costo es el siguiente:

Axion Súper: $1424 por litro

Quantium: $2025 por litro

Axion Diesel X10: $1747 por litro

Quantium Diesel X10: $1796 por litro

Tarifas de Combustible en Puma

Puma presenta los siguientes precios en sus estaciones:

Nafta Súper: $1629 por litro

Max Premium: $1897 por litro

GNC: $497 por metro cúbico

Puma Diesel: $1666 por litro

Ion Puma Diesel: $1882 por litro

Contexto Actual del Mercado de Combustibles

El Gobierno Nacional ha decidido retrasar ajustes adicionales en los precios de los combustibles hasta febrero de 2026. Esta medida busca mitigar el impacto en la inflación y fomentar el crecimiento económico mediante un proceso fiscal sostenible, según el decreto oficial emitido.