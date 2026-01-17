Precios de la nafta en Buenos Aires: YPF, Puma, Shell y Axion al 16 de enero de 2026

Combustibles: Los Nuevos Precios que Facilitarán Tu Viaje por Argentina
Descubre cómo están los precios de la nafta y el gasoil en diferentes partes del país este martes 13 de enero, y prepárate para planificar tus próximas aventuras sobre ruedas.
Precios de Nafta en la Ciudad de Buenos Aires
En la capital argentina, los precios de los combustibles en YPF son los siguientes:
Nafta Súper: $1339 por litro
Infinia (Premium): $1542 por litro
GNC: $499 por metro cúbico
Infinia Diesel: $1403 por litro
Diesel 500: $1221 por litro
Costos de Combustible en Shell
En las estaciones de Shell, los precios destacan de la siguiente manera:
Nafta Súper: $1715 por litro
V-Power Nafta: $1999 por litro
GNC: $499 por metro cúbico
Evolux Diesel: $1723 por litro
V-Power Diesel: $1981 por litro
Precios de Axion Energy
Axion Energy también ofrece una variedad de opciones, cuyo costo es el siguiente:
Axion Súper: $1424 por litro
Quantium: $2025 por litro
Axion Diesel X10: $1747 por litro
Quantium Diesel X10: $1796 por litro
Tarifas de Combustible en Puma
Puma presenta los siguientes precios en sus estaciones:
Nafta Súper: $1629 por litro
Max Premium: $1897 por litro
GNC: $497 por metro cúbico
Puma Diesel: $1666 por litro
Ion Puma Diesel: $1882 por litro
Contexto Actual del Mercado de Combustibles
El Gobierno Nacional ha decidido retrasar ajustes adicionales en los precios de los combustibles hasta febrero de 2026. Esta medida busca mitigar el impacto en la inflación y fomentar el crecimiento económico mediante un proceso fiscal sostenible, según el decreto oficial emitido.