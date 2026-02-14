Los Empates de Milei: ¿Una Estrategia Fallida?

La reciente media sanción de la reforma laboral por parte del Senado es un testimonio tangible del compromiso del gobierno de Javier Milei con sus promesas de campaña. Sin embargo, este primer paso también revela la complejidad de los desafíos económicos que enfrenta el país.

La política está intrínsecamente ligada a la dinámica de fuerzas y la economía. A tan solo unas horas de que el Senado aprobara la reforma laboral de Javier Milei, el dólar oficial bajó a $1.415 en el Banco Nación, alcanzando su valor más bajo en tres meses, y el riesgo país se situó por debajo de los 500 puntos. Este movimiento le envía un mensaje claro a los mercados: el gobierno puede convertir sus discursos en realidades legislativas.

La Importancia de la Señal al Mercado

Para Milei, este es un avance significativo en su camino hacia las elecciones de 2027. Aunque la reelección depende de múltiples factores, la economía es, sin duda, uno de los más críticos. La administración necesita gestionar la inflación de manera creíble y mantener su narrativa anti-establishment intacta.

Una Victoria Parteaguas pero Inequívoca

El Presidente ha comenzado a tratar a la inflación como si fuera un problema del pasado, hablando de una «emisión cero» y un «superávit fiscal» como logros destacados. Sin embargo, la realidad es que la inflación se mantiene activa, aunque el gobierno presente estadísticas que sugieren una desaceleración.

Las Verdaderas Estadísticas

Datos recientes muestran que enero tuvo una inflación del 2,9%, inferior al salto de diciembre, pero también marca una desaceleración que pierde impulso. Los precios de alimentos, transporte y alquileres siguen en aumento, desafiando la narrativa oficial de que el problema ya está resuelto.

Desafíos para el Futuro

A pesar de celebrar un superávit fiscal, este se ha logrado a costa de recortes significativos en inversión pública y gasto social. La caída de la obra pública, que ha disminuido más del 70% en términos reales, afecta gravemente a las provincias y genera tensiones en la relación entre el gobierno y los gobernadores.

El Aceptable Cálculo Político

Los mandatarios provinciales han sido clave para el avance de la reforma, aunque su apoyo ha generado dudas sobre si sacrificaron credibilidad ante los trabajadores a cambio de concesiones gubernamentales.

La Fragilidad de la Credibilidad

La situación se complica con la controversia en torno al índice de precios al consumidor. Cambios en la metodología han suscitado suspicacias, y en un contexto donde la credibilidad es esencial, cualquier sombra puede traducirse en un desgaste considerable.

El Escenario Judicial y su Impacto

Además, el avance de causas judiciales por supuestas irregularidades añade una capa más de complicación. Aunque estas situaciones se presentan como casos aislados, la desconfianza hacia el gobierno aumenta ante la posible corrupción asociada a su gestión.

El Futuro de Milei

A pesar de las adversidades, las encuestas siguen favoreciendo a Milei, que mantiene una ventaja en la intención de voto en varios distritos. La falta de una oposición sólida y coherente le brinda al oficialismo una ventaja, aunque no se puede subestimar la capacidad de reacción de la población frente a las reformas.

Perspectivas Legislativas

Las reformas, aunque celebradas, representan un cambio más profundo en la política argentina. Una sociedad más abierta a reformas estructurales y un gobierno dispuesto a transitar caminos que previamente había cuestionado están redefiniendo el panorama político. En un contexto donde los marcadores pueden cambiar en cualquier momento, la política argentina sigue siendo una partida en la que todos deben estar atentos hasta el último pitazo.