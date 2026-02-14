Conflicto entre Stablecoins y Bancos en EE.UU.: Todo lo que Necesitas Saber

La reciente decisión de la Reserva Federal de abrir cuentas especiales para fintechs y emisores de stablecoins ha desatado un fuerte debate en el sector bancario estadounidense, que teme un posible desbalance en el sistema financiero.

La banca estadounidense se ha manifestado en contra del acceso de emisores de stablecoins a la infraestructura de pagos de la Reserva Federal (FED), argumentando que esta medida puede incrementar los riesgos de liquidez y alterar el equilibrio financiero.

El revuelo se origina a raíz de la propuesta de la FED de crear cuentas de pago limitadas, conocidas como «skinny master accounts«, que permitirían a estas empresas operar directamente en la red de pagos sin necesidad de un intermediario bancario.

Objetivos de la Reserva Federal

El gobernador de la FED, Christopher Waller, ha explicado que la intención detrás de estas cuentas es:

Modernizar el sistema financiero

Facilitar nuevas formas de dinero digital

No obstante, la respuesta de los bancos no se ha hecho esperar. Estos sostienen que la inclusión de nuevas entidades podría provocar un desplazamiento de depósitos y modificar la estructura de sus pasivos, generando complicaciones en su financiamiento.

Un llamado a la prudencia

En este contexto, las principales asociaciones bancarias de EE.UU. han solicitado a la Reserva Federal que retrasen un año la integración de emisores de stablecoins y fintechs a su red de pagos. Una carta conjunta de instituciones como el Bank Policy Institute y The Clearing House Association aboga por exigir al menos 12 meses de historial operativo antes de otorgar acceso.

Fintechs en defensa de la competencia

Por su parte, el sector de las fintechs y stablecoins manifiesta que los bancos buscan proteger su monopolio en el ámbito de pagos. Argumentan que su inclusión en la red de la FED podría abrir la puerta a una mayor competencia y reducir los costos de transacción, beneficiando tanto a consumidores como a empresas.

Compañías como Circle y Anchorage Digital, que están en proceso de licencias bajo la Ley GENIUS, han señalado que las skinny accounts impuestas generan restricciones severas. La falta de acceso a servicios como FedACH las obliga a depender de los bancos, y las limitaciones de saldo diario y la ausencia de intereses dificultan el crecimiento de sus operaciones.

El contexto regulatorio actual

Este debate se produce en un momento crucial, coincidiendo con la implementación de la GENIUS Act, la primera normativa federal integral sobre stablecoins en EE.UU.. Esta regulación establece estándares de reservas y requisitos para emisores, buscando alinear la normativa local con marcos internacionales que ya se están aplicando en Europa y Asia.