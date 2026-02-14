Racing Visita a Banfield en un Encuentro Imperdible

¡Banfield y Racing se enfrentan en un duelo crucial por la clasificación!
Este viernes, Banfield recibirá a Racing en una jornada decisiva de la Zona B del Torneo Apertura. Ambos equipos buscan urgentemente sumar puntos para escalar posiciones en la tabla y mantener sus esperanzas de clasificación a los playoffs.
El encuentro, que dará inicio a las 17:30 horas en el estadio Florencio Sola, será dirigido por el árbitro Pablo Dóvalo, con Lucas Novelli en el VAR. Racing llega al estadio con un inicio de torneo complicado, acumulando tres derrotas consecutivas hasta su último partido, donde finalmente logró obtener sus primeros tres puntos frente a Argentinos Juniors.
La “Academia” busca mantener la inercia positiva para acercarse a los puestos de clasificación, mientras que Banfield, con solo cuatro puntos en su haber, espera revertir su situación. El equipo dirigido por Pedro Troglio se encuentra en la undécima posición en la Zona B y está en una situación delicada en la tabla de promedios, lo que aumenta la presión para obtener un buen resultado.
Formaciones probables
Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Juan Luis Alfaro; Ignacio Abraham, Lautaro Ríos, Lautaro Gónez, Nicolás Colazo, Santiago López; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
Racing: Facundo Cambeses; Gabriel Rojas, Marcos Rojo, Marco Di Césare, Ezequiel Cannavo; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.
Detalles del partido
Estadio: Florencio Sola
Árbitro: Pablo Dóvalo
VAR: Lucas Novelli
Hora: 17:30. TV: TNT Sports Premium.
Resultados recientes
Jueves 12:
Tigre 1 – Aldosivi 0
Argentinos 1 – River 0
Viernes 13:
Independiente 2 – Lanús 0
Unión 0 – San Lorenzo 0
Defensa 1 – Vélez 1
Sábado 14:
17:30 Banfield – Racing
19:45 Talleres – Gimnasia (Mza.)
19:45 Huracán – Sarmiento
22:00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto)
22:00 Independiente Rivadavia – Belgrano
Domingo 15:
17:00 Gimnasia – Estudiantes
19:30 Boca – Platense
22:00 Rosario – Barracas
22:00 Instituto – Central Córdoba
Lunes 16:
19:00 Riestra – Newell’s