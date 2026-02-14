Racing Visita a Banfield en un Encuentro Imperdible

Este viernes, Banfield recibirá a Racing en una jornada decisiva de la Zona B del Torneo Apertura. Ambos equipos buscan urgentemente sumar puntos para escalar posiciones en la tabla y mantener sus esperanzas de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que dará inicio a las 17:30 horas en el estadio Florencio Sola, será dirigido por el árbitro Pablo Dóvalo, con Lucas Novelli en el VAR. Racing llega al estadio con un inicio de torneo complicado, acumulando tres derrotas consecutivas hasta su último partido, donde finalmente logró obtener sus primeros tres puntos frente a Argentinos Juniors.

La “Academia” busca mantener la inercia positiva para acercarse a los puestos de clasificación, mientras que Banfield, con solo cuatro puntos en su haber, espera revertir su situación. El equipo dirigido por Pedro Troglio se encuentra en la undécima posición en la Zona B y está en una situación delicada en la tabla de promedios, lo que aumenta la presión para obtener un buen resultado.

Formaciones probables

Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Juan Luis Alfaro; Ignacio Abraham, Lautaro Ríos, Lautaro Gónez, Nicolás Colazo, Santiago López; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Racing: Facundo Cambeses; Gabriel Rojas, Marcos Rojo, Marco Di Césare, Ezequiel Cannavo; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Detalles del partido

Estadio: Florencio Sola

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Lucas Novelli

Hora: 17:30. TV: TNT Sports Premium.

Resultados recientes

Jueves 12:

Tigre 1 – Aldosivi 0

Argentinos 1 – River 0

Viernes 13:

Independiente 2 – Lanús 0

Unión 0 – San Lorenzo 0

Defensa 1 – Vélez 1

Sábado 14:

17:30 Banfield – Racing

19:45 Talleres – Gimnasia (Mza.)

19:45 Huracán – Sarmiento

22:00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto)

22:00 Independiente Rivadavia – Belgrano

Domingo 15:

17:00 Gimnasia – Estudiantes

19:30 Boca – Platense

22:00 Rosario – Barracas

22:00 Instituto – Central Córdoba

Lunes 16:

19:00 Riestra – Newell’s