Los Legisladores Más Activos de 2025 y Su Legado

En el reciente cambio de legisladores en diciembre, un análisis ha evidenciado un dato sorprendente: la mayoría de quienes propusieron proyectos ya no están en funciones. Esta información proviene de un informe elaborado por un medio especializado, que ofrece un vistazo a la actividad parlamentaria hasta octubre.

A pesar de que el año legislativo 2025 no ha culminado formalmente, ya que se extiende hasta febrero de 2026, el análisis de la producción legislativa revela quiénes estuvieron más activos antes de dejar sus cargos. Desde proyectos de ley hasta declaraciones, esta evaluación proporciona una visión clara del panorama legislativo actual.

Senadores: Predomina la Actividad de Legisladores Salientes

En la Cámara de Senadores, la mayoría de los legisladores que encabezan las listas de iniciativas son aquellos que finalizaron sus mandatos el 9 de diciembre. Notablemente, Silvina García Larraburu destacó con 59 proyectos de ley, seguida por Anabel Fernández Sagasti (37) y Eugenia Duré (31). En el ámbito de las declaraciones, Víctor Zimmermann se posicionó en el primer lugar con 121 propuestas, y Duré se destacó con 35 iniciativas en proyectos de comunicación. La única excepción fue Cristina López, senadora fueguina que renovó su cargo y lideró en proyectos de resolución.

Diputados: Un Patrón Similar en Iniciativas

El comportamiento en la Cámara de Diputados fue equivalente. El exdiputado Oscar Agost Carreño encabezó la lista de proyectos de ley con 104 iniciativas, seguido por Gerardo Milman, quien también fue el más activo en proyectos de declaración con 121. En cuanto a los proyectos de resolución, Esteban Paulón se destacó con 113 propuestas, consolidándose como uno de los más activos del año legislativo.

La Brecha entre Cantidad y Efectividad

Estos datos impulsan un debate crucial en el ámbito legislativo: **la distinción entre la cantidad de proyectos y su impacto real en el proceso**. Desde el análisis de calidad legislativa, se resalta que el número de iniciativas es solo un aspecto de la evaluación, que también considera el tratamiento, la sanción de leyes y la participación en comisiones. Además, aún quedan por contabilizar casi 40 días de actividad parlamentaria para quienes han dejado sus cargos, lo que podría modificar levemente el ranking actual.