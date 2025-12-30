Resultados de Inversión: ¿Ganancias o Pérdidas en Criptomonedas desde Enero hasta Diciembre 2025?

¿Qué pasó con mi inversión en criptomonedas? Resultados de Solana, Dogecoin y XRP en 2025

El 2025 fue un año dinámico para los inversores de criptomonedas. Descubramos cómo se desempeñaron Solana, Dogecoin y XRP desde su compra inicial en enero, y qué oportunidades se presentaron a lo largo del año.

Análisis de las criptomonedas más populares

La incertidumbre en el mundo de las criptos es constante. Un simple tweet de figuras prominentes como Donald Trump o Elon Musk puede alterar drásticamente los mercados. Con eso en mente, veamos cómo se comportaron algunas criptomonedas clave durante el 2025.

Bitcoin: un recorrido edulcorado

Bitcoin comenzó el año con un precio cercano a los u$s93.000, alcanzando un impresionante pico de u$s125.000 antes de estabilizarse por debajo de u$s88.000 hacia fin de año.

XRP: una montaña rusa

La criptomoneda de Ripple, XRP, abrió el año con un valor de u$s2,32 y cerró aproximadamente en u$s1,86. Si hubieras invertido u$s100 el 1 de enero, habrías adquirido 43,06 XRP. Esto significaría:

Si vendías al cierre del año, tu inversión se reduciría a u$s80,14, lo que representa una pérdida del 19,9%. Sin embargo, si hubieras esperado al 22 de julio, cuando XRP tocó su máximo histórico, habrías obtenido u$s153,14, lo que implica un notable aumento del 53,1%.

El impacto del dólar en Argentina

En Argentina, el precio del dólar blue en su cotización más alta se situó en $1.230. Esto significa que tu inversión de u$s100 equivaldría a $123.000. De haber vendido a fin de 2025, u$s80,14 representarían aproximadamente $122.614,2, mientras que en su pico, u$s153,14 habrían sido alrededor de $200.613,4.

Resultados de Solana y Dogecoin en 2025

Solana: del cielo al suelo

Solana comenzó el año en un notable pico de u$s193,87, pero cerró en u$s124,07. Si invertiste u$s100, comenzarías con aproximadamente 0,516 SOL. Si vendes hoy, tu saldo sería de u$s64,02, lo que representa una pérdida del 36%.

No obstante, si hubieras vendido el 18 de enero, en su punto más alto de u$s261,87, habrías obtenido una ganancia de u$s135,13.

Dogecoin: un giro inesperado

Dogecoin, la famosa criptomoneda meme, comenzó el año a u$s0,3243 y cerró en u$s0,1237. Si compraste u$s100 de DOGE, obtuviste aproximadamente 308,36 DOGE.

Si hubieras vendido a fin de año, tu saldo habría sido de u$s38,15, lo que representa una pérdida del 62%. En cambio, al vender el 17 de enero, en su punto más alto, habrías conseguido u$s128,27, generando una ganancia del 28%.

Por último, considerando el valor del dólar blue en Argentina, tus ventas habrían equivalido a $58.369,5 si vendías a fin de 2025, y a $158.413,45 si optabas por vender en el pico del 17 de enero.