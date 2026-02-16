Los Nuevos Bonos que Atraen a la City tras el Último IPC de INDEC

La inflación de enero alcanzó un 2,9%, un dato que ha reavivado preocupaciones sobre la dinámica económica en el país. Aunque la tendencia a la desinflación sigue en marcha, el camino parece más complicado de lo esperado.

El incremento del IPC en enero fue del 2,9%, generando nuevos debates en el ámbito financiero. Este dato, superior al pronóstico más pesimista de 2,8%, recuerda que la tendencia hacia la baja de precios no es lineal. La entrada en juego de ajustes de tarifas y la persistencia de la indexación en la economía complican la situación actual.

Preocupaciones en el mercado financiero

En la City, las preocupaciones no giran solo en torno a esta cifra aislada, sino a una ausencia de patrones claros en la reducción de la inflación desde el mínimo registrado en mayo de 2025. Este contexto está influyendo en las decisiones de inversión, con un aumento en la búsqueda de coberturas y una disminución en las apuestas «limpias» a tasa fija.

Insatisfacción en el escenario económico

Rocco Abalsamo, asesor financiero, destacó la inquietud en el mercado: «La inercia preocupa. Desde mayo de 2025, todos los datos han sido más altos que el anterior, incluyendo este, por 0,1 punto». Este temor ha llevado a buena parte del flujo de inversiones a los bonos CER, que ajustan su capital según la inflación.

La función de los bonos CER

Los bonos CER son títulos en pesos que se actualizan en base al Coeficiente de Estabilización de Referencia, lo que significa que su valor sigue la inflación. Esto se traduce en que, si los precios suben, también lo hace el valor de los bonos. Aunque no garantizan ganancias, funcionan como una «protección» para quienes temen que la inflación persista.

Análisis del mercado

La falta de desaceleración en el IPC hace que estos bonos recuperen relevancia. La lógica indica que, si los precios de febrero y marzo son más altos por los ajustes de servicios, el CER podría mitigar el impacto que sufrirían los instrumentos a tasa fija.

Abalsamo agregó: «Aún es incierto cómo serán los datos de febrero y marzo, y podrían sorprender al alza, particularmente en marzo, lo que podría beneficiar al tramo corto de CER«.

Evaluando la rentabilidad de los bonos CER

En el mercado, se observa una métrica llamada break even de inflación, que indica la inflación necesaria para que un bono CER iguale el rendimiento de un bono a tasa fija. Si este valor es alto, significa que el mercado está pagando demasiado por la cobertura. Los análisis actuales indican que la inflación implícita en los bonos para 2026 se sitúa en torno al 25,8%, mientras que distintas estimaciones privadas rondan el 22,9% anual.

Abalsamo destacó que estos datos sugieren que el tramo medio de CER puede estar sobrevalorado.

A dónde se dirigen las inversiones

La demanda más clara se observa en el tramo corto, específicamente en bonos que vencen en 2026. Esto responde a la necesidad de que, si la inflación sorprende al alza, estos títulos puedan ajustar sin que el inversor tenga que comprometerse a largo plazo.

Tramos de inversión: medio y largo plazo

El tramo medio es objeto de debate, ya que incluye bonos que van de mediados a fines de 2027. Aquí, el mercado ya ha anticipado un escenario inflacionario considerable, limitando el margen para sorpresas. Los bonos como TZXM7 y TZXA7 muestran rendimientos que indican un seguro que podría ser «caro» en comparación con la real expectativa de inflación.

En el tramo largo, la búsqueda de cobertura se vuelve menos atractiva. Abalsamo expresó que los rendimientos han disminuido, sugiriendo un enfoque más prudente hacia los bonos a largo plazo.

Una mirada al futuro

El dato del 2,9% no simboliza un retorno al pasado, pero destaca que la inflación sigue siendo un desafío. En medio de esta incertidumbre, los bonos CER se posicionan como una opción clave para proteger las inversiones, especialmente en el corto plazo, donde los movimientos del IPC pueden tener un impacto inmediato.