Consultores advierten: La crisis en el Indec afectará la credibilidad de Milei

La confianza en el índice de inflación de Argentina se encuentra en niveles alarmantes, lo que podría impactar seriamente la percepción del gobierno de Javier Milei. Un reciente estudio revela que la mayoría de los ciudadanos desconfían de los datos oficiales.

A lo largo del segundo semestre de 2025, la percepción sobre la fiabilidad del índice de inflación del Indec ha fluctuado entre un 40% de confianza y más del 50% de desconfianza. De hecho, la consultora Zentrix reporta picos de hasta un 70% en la creencia de que los datos no reflejan la realidad económica. En enero, justo antes de la salida de Marco Lavagna y la crisis que llevó a suspender la actualización del indicador, la diferencia entre opiniones favorables y desfavorables era de 15 puntos porcentuales, con un 41,4% de confianza y un 56,4% de escepticismo.

Percepción de la Inflación entre los Electores

Un estudio reciente de la consultora Trends indica que solo el 42% de los argentinos creen que la inflación está disminuyendo, mientras que un 54% está convencido de lo contrario. Este patrón coincide con los resultados de las elecciones, donde el partido La Libertad Avanza obtuvo un 40,7% de los votos, evidenciando un fuerte segmento de “pesimistas”.

Consecuencias para la Imagen de Javier Milei

La falta de confianza en el Indec no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, la reciente decisión del presidente Milei y del ministro Luis Caputo respecto a la metodología de actualización podría intensificar esta desconfianza. Un panel de 57 expertos encuestados para la revista Imagen alertó que la gestión de esta crisis ha sido ineficaz, lo cual puede socavar la imagen del oficialismo. Más de la mitad de estos especialistas consideran que los problemas con el índice de precios tendrán un impacto negativo significativo en la percepción pública del gobierno.

El Escándalo en Redes Sociales

El impacto de la controversia por la medición de la inflación ha comenzado a reflejarse en el ámbito digital. Un estudio de Ad Hoc constató que el escándalo relacionado con la suspensión de la actualización de la inflación y el mal desempeño del índice en enero (con un aumento del 2,9%) han perjudicado la imagen de Milei en redes sociales. En febrero, las menciones sobre el Indec superaron las 206 mil, alcanzando niveles históricos tras la renuncia de Lavagna y el último informe de inflación, que marcó la octava alza consecutiva.

Sentimiento Digital Negativo

El análisis del “sentimiento digital” relativo a estos temas revela una alta negatividad: un 66,2% ante la crisis de credibilidad del Indec y un 59,4% respecto a la inflación. Este indicador de negatividad supera el 30%, que se considera el umbral del respaldo al oficialismo, el mismo porcentaje obtenido en las primarias de agosto de 2023.

Un Impacto Duradero

Ad Hoc definió el tema “Inflación” como el más recurrente en las conversaciones digitales durante febrero, destacando la magnitud y severidad del impacto. Se señala que la renuncia de Lavagna ha generado un nivel de conversación sin precedentes, con consecuencias que persisten más allá de lo habitual. La alta negatividad en torno a la inflación representa un desafío importante para el gobierno, que históricamente ha basado su campaña en este aspecto.

En resumen, las encuestas y análisis digitales reflejan un panorama desalentador para la confianza pública en el gobierno de Milei, exacerbado por los recientes eventos relacionados con el Indec.