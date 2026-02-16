El Carnaval de Barro: La Sensación del Encantador Pueblo Colonial de Brasil

Título: La Fiesta del Barro: Una Celebración Única del Carnaval en Paraty

Bajada: En el corazón de Brasil, el Carnaval toma un giro inesperado en Paraty, donde la tradición se celebra cubierto de barro. Descubre cómo esta experiencia se ha vuelto un ícono de la festividad.

En medio de las coloridas festividades del Carnaval brasileño, surge una celebración que desafía las convenciones: la Fiesta del Barro en Paraty. Este encantador pueblo colonial, ubicado a 250 kilómetros al sur de Río de Janeiro, ha transformado la experiencia carnavalesca en algo verdaderamente único.

Una Tradición que Nació del Juego

La Fiesta del Barro comenzó en 1986 de manera inesperada. Un grupo de amigos, jugando en los manglares de la playa de Jabaquara, se cubrió de lodo y decidieron pasear por el centro histórico. Su apariencia irreconocible y divertida causó gran revuelo, marcando el inicio de esta peculiar tradición.

De Barro y Música: Un Carnaval Diferente

Sin las carrozas habituales ni deslumbrantes disfraces, el desfile del Barro avanza desde el barrio de Jabaquara hasta el Centro Histórico. Los participantes, cubiertos de lodo gris, se desplazan con alegría y ritmo, acompañados por músicos que elevan la energía festiva.

La Igualdad a Través del Barro

“Aquí somos todos iguales, sin importar la clase social”, afirma Charles Garcia Pessoa, un empresario que participa año tras año. “Todos venimos a saltar al barro”, reiterando un sentimiento de comunidad y unidad que caracteriza a esta fiesta.

La Creatividad y la Diversión Imperan

Bajo el sol radiante, los asistentes no solo se limitan a embadurnarse, sino que también se decoran con hojas y otros elementos naturales. Matt Bloomfield, un visitante de Nueva Zelanda, destaca la creatividad de los participantes: “Es una gran versión alternativa del Carnaval”, comenta, fascinado por el ambiente festivo.

Más que un Simple Destino Turístico

Paraty, más allá de su simbólica Fiesta del Barro, es reconocida por su riqueza cultural y arquitectónica. Fundada en 1667, la ciudad es un testimonio de la preservación histórica, con un casco antiguo que goza de protección por el Instituto do Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN) y que fue declarado Patrimonio Natural y Cultural por la UNESCO en 2019.

Con su combinación de historia, cultura y diversión, la Fiesta del Barro no solo celebra el Carnaval de una manera atípica, sino que también promueve una experiencia inclusiva y memorable para todos los que respiran la esencia de Paraty.