De la Destrucción al Renacer: La Recuperación de un Paraíso Natural

Las lluvias recientes brindan alivio tras devastadores incendios en Chubut, ofreciendo un nuevo comienzo para la emblemática región y su icónico Alerce Abuelo, que ya supera los 2.600 años de vida.

La naturaleza vuelve a sonreír

El pasado martes y miércoles, un inesperado frente frío proveniente del Pacífico trajo consigo temperaturas que cayeron de 30° a 4° bajo cero en la zona montañosa. Las precipitaciones acumuladas, que alcanzaron los 40 milímetros, resultaron cruciales para controlar el incendio en Puerto Patriada y ayudar a los brigadistas en su lucha continua contra las llamas en el Parque Nacional Los Alerces y localidades cercanas como El Hoyo, Epuyén y Cholila.

Una tragedia ambiental

Los incendios, que comenzaron el 5 de enero, han dejado una huella devastadora, afectando más de 50.000 hectáreas. Esta catástrofe ha implicado la pérdida de bosques centenarios de alerce, infraestructuras productivas y cientos de viviendas, además de causar un gran impacto en la industria turística local que esperaba una temporada de verano récord.

El impacto en el turismo

La ocupación en el sector turístico, que antes rondaba el 90% para la primera quincena de enero, se desplomó. Muchos visitantes evacuaron ante la cercanía del fuego. En Puerto Patriada, por ejemplo, 3.000 personas fueron reubicadas para resguardarse del peligro. Las reservas cayeron en picada, dejando a hoteles y cabañas casi vacías.

Una ayuda muy necesaria

El sector turístico, que ya enfrentaba dificultades por los incendios del verano anterior, alertó que solo en un día algunas empresas debieron devolver hasta 5 millones de pesos en reservas. La situación se agrava para cerca de 900 emprendimientos turísticos de la Comarca Andina, que ahora enfrentan una crisis profunda.

Efectos colaterales en la producción

La destrucción no se limita al turismo. Los productores agropecuarios también sufrieron severas pérdidas. Las llamas arrasaron zonas de pastoreo y la infraestructura agrícola, desplazando a muchos animales. La urgencia de apoyo por parte del gobierno local y nacional se vuelve cada vez más imperativa.

Destrucción ecológica

El daño más severo, sin embargo, se ha enfrentado en el ámbito ecológico. La devastación de los bosques no solo afecta al paisaje, sino que repercute en la estabilidad de los suelos, poniendo en riesgo una rica y diversa biodiversidad. Las imágenes de la fauna local, como ciervos calcinados, reflejan el trágico costo ambiental de estas catástrofes.

La esperanza del Alerce Abuelo

A pesar de los retos, Parques Nacionales ha informado sobre la recuperación del Alerzal Milenario, donde se encuentra el Alerce Abuelo, un símbolo de esperanza y resistencia. Con la iniciativa «Proyección Alerces 2026», se busca trabajar en conjunto con diversos actores para asegurar la recuperación de este valioso sitio declarado patrimonio mundial por la Unesco.

El futuro en recuperación

A medida que las lluvias restauran la humedad en la región, se genera la expectativa de que el turismo y la producción puedan comenzar a resurgir. La colaboración entre el sector público y privado será clave en este camino hacia la recuperación y la protección del invaluable patrimonio natural que define a Chubut.