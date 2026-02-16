Alicio Dagatti: “La camiseta de Estudiantes de Río Cuarto es innegociable”

Estudiantes de Río Cuarto atraviesa un momento crítico tras su abultada derrota contra Atlético Tucumán. La presión sobre el club se intensifica y el presidente Alicio Dagatti no escatimó en su malestar, exigiendo un cambio drástico en el desempeño del equipo.

El contundente 4 a 0 sufrido en Tucumán ha sido un duro golpe para El León del Imperio. Este resultado marca la cuarta derrota en tan solo cinco partidos desde su regreso a la Primera División, una situación insostenible que ha desatado la furia del presidente Alicio Dagatti.

El Mensaje de Dagatti: Sin Tolerancia a la Mediocridad

En un mensaje cargado de emociones compartido en sus redes sociales, Dagatti no ocultó su frustración. “Esta ha sido la derrota más dura en mis 12 años de gestión. En Primera, los resultados son lo que definen el futuro del club. La camiseta de Estudiantes de Río Cuarto NO SE NEGOCIA. Sin palabras”, afirmó en su cuenta de Instagram.

Un Inicio Complicado en el Torneo Apertura

El arranque del Torneo Apertura ha sido desalentador para el equipo, que solo ha logrado un empate y ha caído en cuatro ocasiones. Este rendimiento ha transformado lo que fue inicialmente celebrado como un logro institucional en motivo de preocupación por el futuro del club.

El Futuro de Iván Delfino en la Mira

La mirada de aficionados y dirigentes se centra también en el entrenador Iván Delfino. A pesar de que la dirigencia reafirma su apoyo al cuerpo técnico, las palabras de Dagatti reflejan la urgencia de un cambio en la mentalidad del plantel y en los resultados en la cancha.

Jornadas Decisivas para el Club

Las próximas jornadas se presentan críticas y se espera que sean determinantes para el futuro de Estudiantes en la Liga Profesional. La presión aumenta y el tiempo para revertir esta situación cada vez se acorta más.