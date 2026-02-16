Menú Semanal: Recetas del 16 al 22 de Febrero

El Placer de la Molleja: Todo lo que Debes Saber para Disfrutarla al Máximo

Las noches de verano en Argentina se prestan para disfrutar de asados al aire libre. Y en este festín de sabores, la molleja se convierte en una de las protagonistas indiscutibles. Conoce los secretos de esta exquisitez en el arte de la parrilla.

Durante la temporada estival, las parrillas no solo se prenden los fines de semana, sino que se convierten en un ritual casi diario. En este contexto, la molleja, especialmente la de garganta, resplandece por su delicadeza y sabor excepcional. Mientras que muchos eligen comprarla sin ahondar en su origen, existen diferencias notables entre las diversas variedades. Las mollejas de cuello, también conocidas como de garganta, son más finas y tienen menos grasa visible, mientras que las de corazón se caracterizan por su compacto tamaño y textura untuosa.

Diferencias entre las Variedades de Molleja

No solo su anatomía varía, sino que también existen diferencias en precio y en la experiencia culinaria. Las mollejas de corazón suelen tener un costo adicional del 20% en comparación con las de garganta. No obstante, su mayor contenido graso es atractivo para muchos paladares, quienes aprecian la jugosidad y el sabor intenso que aportan a los asados.

Consejos para Cocinarlas Perfectamente

Las mollejas de corazón pueden cocinarse directamente a la parrilla, siempre y cuando sean correctamente lavadas. Por otro lado, las de garganta requieren un tratamiento previo: un breve hervor en agua con limón, sal, pimienta y laurel durante media hora. Este paso les aporta una textura más firme y delicada, incrementando su disfrute al paladar. La elección entre una y otra es puramente personal. Ya sea que prefieras la untuosidad de las mollejas de corazón o la ligereza de las de garganta, lo cierto es que se trata de un plato esencial en la parrilla argentina.

Otras Delicias para el Verano

El verano no solo es para disfrutar de la molleja. Puedes probar la pizzeta de berenjena sin harina, ideal para quienes buscan opciones más ligeras, o una ensalada tibia de calabaza, perfecta para complementos frescos en días soleados. O, quizás, decantarte por un pollo a la cacerola con fideos para una comida reconfortante. ¡Las posibilidades son infinitas! No olvides tentar a tus invitados con unos buñuelos verdes, ricos en vegetales, o unas deliciosas empanadas de asado para aprovechar cada corte de carne sobrante.

¡Esta semana deja que la cocina casera sea tu aliada y sorprende a todos con las mejores recetas veraniegas!